5월 9~24일 토·일 총 12회
장식대도 제작·대장장이 체험

국립중원문화유산연구소, 백제 철 아카데미 참가자 모집
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국립문화유산연구원 국립중원문화유산연구소는 다음 달 9일부터 24일까지 매주 토·일요일에 초·중학생 가족을 대상으로 '2026년 백제 철 아카데미: 무쇠네 대장장이 가족'을 운영한다. 하루 2회(오전 10시·오후 2시)씩 총 12회 진행한다. 다음 달 2일까지 참가자를 모집한다.


철기문화 이론 교육, 장식대도 문양 도장(스탬프) 제작, 장인과 함께하는 대장장이 체험으로 구성된 프로그램이다. 한반도와 충주 지역의 철 생산 역사를 함께 이해할 수 있다.

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연구소는 2021년부터 이 프로그램을 운영해왔다.


이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
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