라인그룹, '동탄 파라곤 3차' 18일(토) 견본주택 개관

라인그룹은 오는 18일 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 일원에 조성되는 '동탄 파라곤 3차' 견본주택을 개관한다고 밝혔다.

경기도 화성시 동탄2지구 A58블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 20층, 18개 동, 전용면적 82~108㎡ 총 1,247가구 규모로 조성된다.

공공지원 민간임대아파트로 공급되어 최장 10년간 안정적인 거주가 가능하다. 거주하는 동안 취득세나 재산세 등 보유세 부과가 없고 주택 수 산정에서도 제외된다.

단지는 용적률 140% 미만, 건폐율 12%대로 설계해 동 간 간격을 확보했다. 단지 내 조경 공간이 조성돼 공원형 단지로 설계될 예정이다.

세대 내부는 3.5~4베이(Bay) 맞통풍 구조(일부 세대 제외) 평면을 적용했다. 단지 내에는 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 탁구장 등 커뮤니티 시설이 들어선다.

교통 여건을 보면 인근 동탄역을 통해 GTX-A 노선과 수서고속철도(SRT) 이용이 가능하며, 향후 동탄 도시철도(트램) 도입도 예정되어 있다. 화성시와 용인시를 연결하는 남사터널 신설과 국지도 82·84호선 개통이 추진 중으로, 이를 통해 용인 반도체 국가산업단지로 편리하게 이동할 수 있다.

오는 9월 개교를 앞둔 다올초등학교가 단지와 인접해 있으며, 반경 1km 내에 화성신동중, 신동고 등 각급 학교가 위치해 도보 통학이 가능하다. 신동 상업지구와 목동 생활권 학원가 이용도 가능하다.

단지 관계자는 "최장 10년간 거주할 수 있는 점과 중대형 평형 구성, 반도체 클러스터 접근성 등으로 수요자들의 문의가 이어지고 있다"고 전했다.

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동탄 파라곤 3차 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 마련된다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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