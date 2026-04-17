아마존 초이스(Amazon's Choice) 배지 획득하여 소비자 신뢰도 입증

코스알엑스, K-뷰티 대표 브랜드로서 영국을 포함한 글로벌 선케어 시장 리더십 공고히

글로벌 더마 코스메틱 브랜드 코스알엑스(COSRX)의 울트라-라이트 인비저블 선세럼이 2026년 4월 14일 아마존 영국(Amazon UK) 자외선 차단제 (Sunscreen) 카테고리에서 1위를 달성했다.

영국 시장에서 K-선케어 제품들이 두드러진 성장세를 보이며, 프리미엄 글로벌 뷰티 브랜드들과의 경쟁에서도 존재감을 높이고 있는 가운데 코스알엑스 울트라-라이트 인비저블 선세럼이 글로벌 뷰티 강자들을 제치고 아마존 영국 자외선 차단제 카테고리 정상에 올랐다는 점에서 의미가 크다.

해당 제품은 까다롭기로 유명한 유럽의 CPNP인증을 획득했을 뿐만 아니라 동시에 현재 1,326건의 리뷰와 높은 평점을 유지하고 있으며, 아마존 초이스(Amazon's Choice) 배지까지 획득해 꾸준한 판매 성과와 높은 소비자 신뢰도를 보여주고 있다.

코스알엑스 울트라-라이트 인비저블 선크림은 출시 이후 글로벌 스킨케어 커뮤니티에서 큰 반향을 일으키며 레딧(Reddit) 등 주요 플랫폼에서 필수 추천 제품으로 자리매김했다. 세럼에 가까운 가벼운 텍스처와 알로에·위치하젤이 함유된 진정 포뮬러가 백탁 없이 편안한 마무리를 선사한다는 점이 소비자들로부터 꾸준히 호평을 받고 있다. 제품 안전성 면에서도 전문적인 검증을 거쳤다. 더마코스메틱 스킨 사이언스 연구소(Dermacosmetic Skin Science Laboratory Co., Ltd)에서 안자극 임상 테스트를 완료했으며, 성분 분석 플랫폼 스킨소트(SkinSort)로부터 '진균성 여드름(Fungal Acne) 세이프' 인정을 받아 민감한 피부를 가진 소비자들의 높은 지지를 받고 있다.

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최근 셀럽과 인플루언서들이 선케어의 중요성을 앞다퉈 강조하고, 피부과 전문의들의 조언대로 밖에서도 자주 덧바를 수 있는 형태의 자외선 차단용 선스틱으로 출시된 코스알엑스 에어리-라이트 인비저블 선스틱은 울트라-라이트 인비저블 선세럼과 함께 완성도 높은 일상 선케어 루틴을 완성하는 제품으로 주목받고 있다. 스틱 타입으로 휴대가 간편하며, 얼굴은 물론 목, 팔꿈치 등 신체 다양한 부위에 편리하게 사용할 수 있어 하루 종일 지속적인 자외선 차단을 돕는다.

코스알엑스 관계자는 "이번 아마존 영국 자외선 차단제 카테고리 1위 달성은 단순한 판매 순위를 넘어, 코스알엑스가 K-뷰티를 대표하는 글로벌 더마 뷰티 브랜드로서 세계 무대에서 인정받고 있음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 소비자의 일상에 실질적인 가치를 더하는 혁신적인 포뮬러로 글로벌 스킨케어 시장에서 지속적으로 존재감을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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