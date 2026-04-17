'학교 기숙사 학생생활교육 운영 길라잡이' 도내 일선 학교 보급

경기도교육청(교육감 임태희)은 학생 안전과 쾌적한 학교 생활을 위한 '학교 기숙사 학생생활교육 운영 길라잡이'를 도내 학교에 보급했다.

이번 길라잡이는 학교 기숙사 운영 관련 부서 간 협의체를 통해 현장 사례와 운영 경험을 반영해 제작했다. 학교가 실제로 활용할 수 있도록 운영 기준, 각종 정보와 지침을 체계적으로 정리해 실무 중심의 지침서로 구성한 것이 특징이다.

경기도교육청 안전하고 쾌적한 학교 기숙사 운영을 위한 길라잡이 발간. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 내용은 ▲운영 기본 방향 ▲운영 규정과 학생 생활교육 ▲안전관리 ▲노후 시설 환경 개선 및 시설 유지관리 등으로 학교 기숙사 운영 전반을 포괄한다.

아울러 개정된 학교 기숙사 운영 지침을 반영해 학교별 연간 운영 계획 수립, 운영위원회 구성, 규정 제정 등 행정 절차를 지원하며 이를 통해 학교가 보다 일관된 기준으로 기숙사를 운영할 수 있도록 했다.

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도교육청은 길라잡이 보급을 통해 학교 기숙사 운영의 안정성을 높이고 현장 지원을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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