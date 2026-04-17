5월 말까지 해협 봉쇄 지속되면 경기 침체도

한국 등 아시아 타격 최전선에 있어

파티 비롤 IEA 사무총장. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장은 16일(현지시간) 이란 전쟁으로 인해 유럽의 항공유 재고가 약 6주치에 불과하다며 전쟁이 심화할 경우 항공편 취소 사태에 직면할 수 있다고 경고했다. 또 호르무즈 해협 봉쇄 기간이 5월까지 이어질 경우 경기 둔화 가능성도 존재한다고 우려했다.

이날 블룸버그에 따르면 비롤 사무총장은 AP통신과의 인터뷰에서 호르무즈 해협 봉쇄 상황을 "우리가 겪은 최대 규모의 에너지 위기"라며 이같이 밝혔다.

비롤 사무총장은 "호르무즈 해협이 완전히 재개방되지 않는다면 머지않아 항공유 부족으로 인해 A 도시에서 B 도시로 가는 일부 항공편이 취소되었다는 소식을 듣게 될 것"이라고 말했다.

전세계 항공유 수요의 약 20%는 호르무즈 해협을 통해 공급받는다. 호르무즈 해협 봉쇄로 항공유 가격은 현재 배럴당 200달러 이상으로 치솟았다. 이에 항공사들은 운항 일정을 축소하는 등 비상경영에 돌입한 상황이다. 네덜란드 KLM은 5월 암스테르담 출발 및 도착 항공편 160편을 취소했으며, 독일 루프트한자는 자회사 시티라인(CityLine) 소속 항공기 일부를 운항에서 제외할 예정이다.

비롤 사무총장은 이란 전쟁이 이어져 호르무즈 해협 봉쇄도 5월 말까지 계속될 경우 경기 침체가 예상된다고 우려했다. 앞서 비롤 사무총장은 3월 석유 공급은 이란 전쟁 시작 전 이미 확보된 물량 덕분에 문제가 없었지만, 공급 제약이 심화함에 따라 4월에는 석유 부족 위기가 더욱 고조될 것이라고 경고한 바 있다.

그는 "5월 말까지 호르무즈가 열리지 않는다면 경제가 취약한 국가를 시작으로 많은 나라가 높은 물가상승률부터 성장 둔화, 심지어 일부는 경기침체까지 엄청난 어려움에 부닥칠 것"이라고 말했다.

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그러면서 "일본, 한국, 인도, 중국, 파키스탄, 방글라데시 등 타격을 받는 최전선은 아시아 국가이고, 그다음은 유럽과 미주"라면서도 "전쟁이 끝나지 않으면 면역력 있는 국가는 없다"고 강조했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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