피트 헤그세스 미국 국방장관 16일(현지시간) 워싱턴D.C. 인근 국방부 청사에서 대이란 군사작전 관련 브리핑을 하고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 이란을 향해 합의에 응하지 않을 경우 군사 대응에 나설 준비가 돼 있다고 경고했다.

헤그세스 장관은 16일(현지시간) 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 열린 대이란 군사작전 관련 브리핑에서 "이란이 잘못된 선택을 하고 합의를 거부한다면 미군은 전투작전을 다시 시작할 최상의 준비태세를 갖추고 있다"고 밝혔다. 이어 "새로운 이란 정권이 현명한 결정을 내리길 기대한다"고 덧붙였다.

그는 이란을 향해 강한 어조로 경고 메시지도 보냈다. 그는 "우리는 당신들을 지켜보고 있다"며 "양국 군의 역량은 차이가 크다. 이는 공정한 싸움이 아니다"라고 강조했다.

또한 헤그세스 장관은 미군이 향상된 정보력을 기반으로 재정비를 마쳤으며, 이란의 발전소를 포함한 에너지 시설을 겨냥한 공격 준비도 갖추고 있다고 설명했다. 그는 도널드 트럼프 대통령의 명령이 내려질 경우 즉각적인 군사행동이 가능하다고 강조했다.

이란이 호르무즈 해협 통제를 주장하는 데 대해서도 강하게 비판했다. 그는 "국제 해역을 합법적으로 운항하는 상선에 대해 미사일과 드론 공격을 위협하는 것은 아무 것도 통제하지 못한다는 의미"라며 "이는 통제가 아니라 해적 행위이자 테러 행위"라고 지적했다.

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헤그세스 장관은 "우리는 가능한 한 합의를 통한 우호적인 해결을 선호하지만, 필요하다면 강경 대응도 가능하다"며 이란이 신중한 선택을 해야 한다고 재차 촉구했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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