중동 전쟁에 농식품 수출 '직격탄'…aT, 72억 긴급 지원

추경 투입 ‘글로벌 성장패키지’ 가동

물류비·우회운송 등 비용 최대 90% 지원

중동 전쟁 장기화로 물류 차질과 비용 부담이 커진 가운데, 한국농수산식품유통공사(aT)가 농식품 수출기업 지원 확대에 나선다.

aT는 16일부터 30일까지 '2026년 농식품 글로벌 성장패키지 지원사업' 참여 기업을 모집한다고 16일 밝혔다. 이번 사업은 추가경정예산을 활용해 총 72억원 규모로 추진된다.

지원 대상은 중동 또는 중동 경유 수출기업과 신선농산물 수출 실적이 있는 업체 등이며, 기업당 최대 1200만원을 지원해 약 600개사를 선정할 계획이다.

이번 사업은 수출기업의 부담을 완화하기 위해 ▲생산·수출 기반 조성 ▲수확 후 관리 ▲운송 및 통관 ▲판로개척 등 총 23개 항목 가운데 기업이 필요한 분야를 선택해 지원받는 방식으로 운영된다.

특히 중동 지역 정세 불안으로 인한 물류비 상승과 운송 지연 문제를 반영해 '긴급 무역 현안 대응' 항목을 핵심으로 설정했다. 해당 항목에는 우회 운송에 따른 추가 비용, 수출 화물 반송 비용, 현지 지체 비용 등이 포함된다.

선정 기업은 물류·보험 등 전쟁과 직접 연관된 4개 항목에 전체 지원금의 50% 이상을 사용해야 한다.

AD

전기찬 aT 수출식품이사는 "추가 지원사업을 통해 중동 전쟁으로 인한 농식품 수출기업의 부담을 완화하고 위기 극복에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>