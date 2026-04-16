남악 영어도서관 신설·항공특성화고 추진

김 산 무안군수 예비후보가 김대중 전남광주통합특별시 교육감 예비후보와 만나 지역 교육현안 해결을 위한 정책 공조에 나섰다.

16일 김산 무안군수 예비후보 캠프를 내방한 김대중 교육감 예비후보. 사진제공 = 김산 무안군수 예비후보 캠프 AD 원본보기 아이콘

김대중 교육감 예비후보는 16일 김 산 무안군수 예비후보 선거사무소를 방문해 선거를 격려하고, 교육정책 협력 방안을 논의했다.

이 자리에서 김 산 예비후보는 무안 지역 교육 발전을 위한 3대 핵심 정책을 공식 제안하며 심도 있는 의견을 나눴다.

먼저 남악신도시에 글로벌 인재 양성을 위한 '영어도서관 확대 신설'을 제안하고, 해당 부지에 대한 기부채납 의사를 밝혔다. 또 무안의 미래 전략산업과 연계한 '항공특성화 고등학교 신설'을 요청하며 전문 인력 양성 기반 구축 필요성을 강조했다. 이와 함께 농촌과 도시 간 교육격차 해소를 위한 실질적인 대책 마련을 공동 과제로 제시했다.

김대중 예비후보는 "제안된 정책들의 필요성에 공감한다"며 "무안의 교육 발전이 전남광주통합특별시 교육혁신의 중요한 거점이 될 것"이라고 밝혔다.

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두 후보는 이번 만남을 계기로 무안지역 교육환경 개선과 미래 인재 양성을 위해 지속적으로 협력해 나가기로 뜻을 모았다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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