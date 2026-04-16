노동·인권 부문 최고 수준 평가

KCC글라스는 글로벌 조사기관인 에코바디스(EcoVadis)의 지속가능성 평가에서 상위 1% 기업에 부여되는 최고 등급인 '플래티넘' 등급을 획득했다고 16일 밝혔다.

KCC글라스 본사 전경. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

2007년 프랑스에서 설립된 에코바디스는 전 세계 15만 개 이상의 기업을 대상으로 ▲환경 ▲노동·인권 ▲윤리 ▲지속가능한 조달 등 4개 부문을 종합적으로 평가하는 세계 최대 규모의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가기관이다. 평가 결과는 글로벌 기업들의 협력사 선정과 공급망 관리 기준으로 폭넓게 활용된다.

KCC글라스는 이번 평가를 통해 노동·인권 부문에서 상위 1% 수준의 평가를 받는 등 4개 부문 모두 평균을 크게 웃도는 높은 점수를 받았다. 이번 플래티넘 등급 획득으로 세계적인 수준의 ESG 경영 체계와 실행 역량을 대외적으로 인정받았다.

KCC글라스는 탄소 배출 저감을 위해 세계 최고 수준의 단열 성능을 갖춘 고단열 더블로이유리(Double Low-E Glass) '컬리넌(CULLINAN)'을 출시했다. 국내 최초로 야생조류의 유리 충돌을 줄일 수 있는 유리 신제품 '세이버즈(SAVIRDS)'를 선보였다.

세계 최초로 유리 용융 시설에 탈질설비(SCR)를 설치하고 세라믹 촉매필터(CCF), 탈황설비(SDR), 탈진설비(EP) 등 환경설비를 구축했다. 태양광과 폐열 발전설비를 운영하는 등 생산 공정에서도 대기질 개선과 환경 영향 최소화에 앞장서고 있다.

이와 함께 유엔글로벌콤팩트(UNGC), 탄소정보공개프로젝트(CDP) 등 글로벌 이니셔티브 활동에 동참하는 한편, 2023년 인권경영정책 수립 이후 매년 인권영향평가를 실시하고 있다.

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KCC글라스 관계자는 "전사적인 ESG 경영 강화 노력이 글로벌 평가기관으로부터 최고 등급을 획득하는 값진 성과로 이어졌다"며 "앞으로도 이사회 내 ESG위원회를 중심으로 글로벌 수준에 부합하는 지속가능경영 체계를 확고히 해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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