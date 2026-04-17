공사비 고공행진에 '영통역 우미 린' 주목… 오늘부터 청약 돌입

환율 1,500원 돌파·전쟁 장기화에 원자재 폭등… 건설공사비지수 '역대 최고'

'영통역 우미 린', 특화 평면 및 다양한 혜택 제공

최근 원자재 가격 급등과 고환율 기조가 이어지며 '분양가는 오늘이 가장 저렴하다'는 인식이 확산하고 있다. 실제 한국건설기술연구원 자료를 보면 올해 2월 건설공사비지수는 133.69로 역대 최고 수준을 기록했다. 이처럼 공사비 인상이 분양가에 반영되면서 내 집 마련 기회를 놓칠 수 있다는 위기감인 '포모(FOMO)' 현상이 짙어지는 가운데, 우수한 입지를 갖춘 신축 단지로 대기 수요가 몰리는 추세다.

이러한 시장 분위기 속에서, 이미 완성된 생활 인프라를 갖춘 수도권 주요 도심에 신규 주거 단지가 공급 중에 있다. 주거형 오피스텔로 공급되는 '영통역 우미 린'이 금일부터 청약 일정에 돌입한다.

경기도 수원시 영통구 일원에 조성되는 이 단지는 지하 5층~지상 29층, 2개 동, 전용면적 76~119㎡ 총 305실 규모로 조성된다. '영통역 우미 린'은 영통 최중심의 완성된 인프라를 입주 즉시 누릴 수 있는 '다(多)세권' 입지를 갖추고 있다.

이곳은 수인분당선 영통역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지를 갖췄다. 강남권 및 판교, 분당 등 주요 업무지구로의 환승 없는 쾌속 이동이 가능하며 2029년 개통 예정인 '동탄~인덕원 복선전철' 개발 호재까지 더해 향후 더블 역세권의 프리미엄을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

풍부한 배후수요와 우수한 교육 환경도 갖췄다. 단지 인근에 수만 명의 임직원이 근무하는 수원 삼성디지털시티(본사)와 삼성전자 나노시티 기흥·화성 캠퍼스가 위치해 있다. 출퇴근 시간을 획기적으로 단축할 수 있는 입지적 장점 덕분에 대기업 종사자 중심의 탄탄한 직주근접 수요를 흡수할 전망이다.

더불어 아파트를 완벽히 대체하는 상품성도 갖췄다. 단지는 4Bay 판상형 구조(84A 등)와 개방감을 극대화한 타워형 2면 개방 구조(119B 등)를 조화롭게 배치해 선택의 폭을 넓혔다. 특히 아파트의 전유물로 여겨지던 와이드형 드레스룸, 넉넉한 복도·현관 팬트리를 비롯해 동선을 획기적으로 줄여주는 주방 직통 '워크인 케어 팬트리'까지 도입해 실생활의 편의성을 한층 끌어올렸다.

특히 일반 신규 분양 아파트에서는 유상 옵션인 시스템 에어컨, 거실 아트월(일부 타입 양면) 등을 기본 옵션으로 제공해 실수요자들의 실질적인 자금 부담을 대폭 낮췄다.

또한 이곳은 전용 76~119㎡타입의 중대형 오피스텔 상품으로, 청약 통장이 없어도 만 19세 이상이면 누구나 청약이 가능하고 재당첨 제한도 없다. 아파트의 경우 대출 규제가 까다로운 반면, 오피스텔은 LTV를 최대 70%까지 적용받을 수 있는 데다 자금조달계획서 제출 의무가 없어 자금 마련 부담이 적고, 실거주 의무 또한 적용되지 않는다.

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한편 '영통역 우미 린'의 견본주택은 경기도 용인시 기흥구 영덕동에 위치한다. 청약 일정은 17일(금), 20일(월) 2일간 청약 접수를 진행한다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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