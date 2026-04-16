국립부경대학교가 지난 14일 자연과학1관에서 '양자AI연구소' 개소식을 했다.

국립부경대는 이날 기념강연에 이어 본격적인 연구 활동에 들어갔다고 16일 알렸다. 국내 대학 가운데 양자와 인공지능(AI) 융합을 전면에 내세운 연구소는 처음 문을 열었다.

국립부경대학교에서 지난 14일 '양자AI연구소' 개소식이 열리고 있다. AD 원본보기 아이콘

연구소는 양자역학 기반 소프트웨어와 하드웨어, 다학제 응용기술 연구를 촉진하기 위해 설립됐다. 향후 양자과학과 AI 융합을 통한 인재 양성, 국가 전략과 연계한 지역 혁신 거점 역할, 동남권 전략 산업과의 연계를 통한 신산업 창출과 기술 상용화 등을 추진할 계획이다.

이날 행사에 한국표준과학연구원 이용호 초전도양자컴퓨팅시스템연구단 단장, 한국과학기술정보연구원 함재균 양자컴퓨팅서비스연구단 단장, 한국연구재단 백승욱 양자기술단 단장 등이 참석했다.

우상욱 연구소장은 "양자기술은 AI와 결합할 경우 고에너지 물리, 재료과학, 생명과학뿐 아니라 제약·바이오, 물류, 금융, 이차전지 등 산업 전반의 구조를 바꿀 잠재력이 있다"며 "산학연 협력을 통해 실질적인 성과를 만들겠다"고 말했다.

배상훈 총장은 "양자AI연구소는 미래 기술 경쟁력 확보를 위한 핵심 기반"이라며 "대학의 연구 역량을 결집해 국가 전략기술 발전에 기여하겠다"고 말했다.

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개소식에 이어 이용호 단장이 '양자컴퓨팅 개발 현황 및 전망'을 주제로 기념강연을 진행했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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