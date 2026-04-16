1분기 성과분석 및 체질개선 TF 보고회서 구성원 독려

NH농협카드는 15일 서울 중구 본사에서 '2026년 1분기 성과분석 회의 및 체질개선 태스크포스(TF) 보고회'를 개최했다고 16일 밝혔다.

15일 서울 중구 본사에서 진행된 '2026년 1분기 성과분석 및 체질개선 태스크포스(TF) 보고회'에서 이정환 NH농협카드 사장(가운데 정면)이 1분기 성과를 치하하고 핵심 과제 추진을 독려하고 있다. 농협카드 AD 원본보기 아이콘

회의는 1분기 경영 성과를 점검하고 급변하는 카드업계 환경에 대응하기 위해 발족한 '체질개선 TF'의 6대 핵심 분과별 추진 현황을 공유하기 위해 마련됐다.

이정환 NH농협카드 사장은 현 상황에 대해 "카드 산업의 패러다임이 변하는 지금이 바로 전사적인 체질 개선이 필요한 시점"이라고 진단했다.

이날 성과분석 보고에 따르면 NH농협카드는 1분기 고금리 지속과 소비 위축 등 불안정한 외부 환경 속에서도 견조한 실적을 기록하며 안정적 성장 기반을 재확인했다.

특히 체계적인 분석을 통한 마케팅과 선제적 비용 관리를 통해 수익성 방어에 성공했으며 농협만의 특화 서비스를 통해 고객기반을 공고히 했다.

이어 진행된 체질개선 TF 보고회에선 수익성, 디지털, 고객 , 성장, 리스크, 마케팅 등 6개 분과별 추진 계획 및 현황이 발표됐다.

수익성 분과는 업무비용의 효율적 관리 및 영업점 업무 개선 방안을 제시했다.

디지털 분과는 AI기반의 초개인화 서비스를 NH페이 애플리케이션에 전면 도입해 독보적인 생활금융 플랫폼으로 도약하겠다는 청사진을 밝혔다.

고객 분과는 고객 경험 관점의 프로세스 전면 재설계를 통해 서비스 편의성을 극대화하기로 했다.

성장 분과는 금융 당국의 기조에 발맞춰 금융사업을 정비하고 기업·VIP 고객에 맞춘 포지션을 강화하는 전략을 구체화했다.

리스크 분과는 고금리 시대에 대응한 자산 건전성 관리 체계를 한층 강화해 선제적 위기 대응 능력을 높였다.

마케팅 분과는 데이터 분석에 기반한 타겟 마케팅을 강화해 고객 맞춤형 혜택을 극대화한다는 전략이다.

이 사장은 "수익성 개선을 넘어 고객에게 새로운 가치를 제공하는 금융 혁신에 박차를 가해야 한다"고 강조했다.

AD

?한편 NH농협카드는 TF에서 도출된 핵심 과제들을 부서별 핵심지표(KMI)에 반영하고 각 분과별 추진 현황을 실시간으로 점검해 실행력을 높여가고 있다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>