7년 연속 ‘브랜드전략 부문’



6년 연속 ‘주유소 부문’ 1위

S-OIL이 '2026년 국가산업대상'에서 2개 부문을 동시에 수상하며 브랜드 경쟁력을 입증했다.

S-OIL(대표: 안와르 알 히즈아지)이 대한민국 대표 싱크탱크인 산업정책연구원이 주관하고 산업통상부가 후원하는 '2026년 국가산업대상'에서 7년 연속 '브랜드전략 부문' 1위, 6년 연속 '주유소 부문' 1위에 선정됐다.

16일 개최된 '2026년 국가산업대상'에서 S-OIL 양승직 영업전략부문장이 산업정책연구원 박기찬 원장(왼쪽)과 기념 촬영하고 있다. [사진 제공=S-OIL] AD 원본보기 아이콘

'국가산업대상'은 총 36개 부문(경쟁력 22개, 브랜드 14개)에서 우수한 경영 능력과 차별화된 제품·서비스로 경쟁력을 높여 국가 산업 발전에 기여한 기업을 선정하는 상이다.

S-OIL은 체계적인 브랜드 마케팅 활동을 통해 브랜드 가치를 지속적으로 강화하고, 고품질 서비스와 제품으로 고객 만족도를 높여온 점을 인정받았다.

S-OIL은 2023년부터 2025년까지 '구도일 캔 두잇(GooDoil Can Do it)' 슬로건의 TV 광고 캠페인을 전개하며, 회사의 비전과 미래 경쟁력을 효과적으로 전달하고 소비자를 응원해왔다.

풍성한 색감의 Full 3D 영상 속 생동감 넘치는 구도일 캐릭터와 밝고 경쾌한 멜로디의 CM송은 소비자들에게 강한 인상을 남겼다. 또한, 캐릭터 '구도일'을 활용한 숏폼 콘텐츠를 통해 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등 소셜미디어에서 젊은 세대와 소통을 강화하고 있다.

공식 유튜브 채널 '구도일 GOODOIL'은 누적 조회 수 5억회를 달성했으며, 구도일을 소재로 한 숏폼 콘텐츠는 단일 영상 기준 조회 수 1억회를 돌파하며 전 세계적인 인기를 끌고 있다. 이와 함께 어린이·가족 대상 글로벌 애니메이션 폴라레스큐:슈퍼가디언즈'를 통해 친근한 브랜드 이미지를 강화하고 있다.

S-OIL은 소비자의 주유 패턴과 서비스 경험을 분석해 이를 반영한 체계적 마케팅 활동으로 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 모바일 주유 앱 'MY S-OIL'은 저렴한 주유소 검색, 쿠폰 사용, 포인트 적립, '빠른주유' 서비스 등 주유 관련 다양한 기능을 제공해 소비자 편의를 극대화하고 있다.

또 정품·정량을 보증하는 '믿음가득주유소' 제도와 주기적인 품질 검사를 통해 엄격한 품질 관리 체계를 구축하고 있으며, 메가커피, 이마트24 편의점, 최신식 노브러쉬 자동세차 '워싱데이' 등 다양한 브랜드와 협업을 통해 주유소를 복합 에너지 스테이션으로 탈바꿈하고 있다.

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S-OIL 관계자는 "앞으로도 지속적인 혁신을 통해 더욱 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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