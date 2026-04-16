K-뷰티 열풍, 소비재 전반으로 확대

국내 우수 소비재 기업 81개사 참가

일본 바이어 참가 규모 전년 2배 상승

한국무역협회는 ㈜엑스포럼과 공동으로 16일부터 18일까지 사흘간 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'을 개최한다.

K-프리미엄 소비재전은 무협이 매년 해외 주요 도시에서 개최하는 기업 간 거래(B2B) 전시·상담회로, 우리나라 소비재 기업과 현지 바이어를 직접 연결해 실제 수출 성과로 이어지도록 지원하는 플랫폼이다.

일본에서만 25회째를 맞는 올해 행사는 4년 연속 일본 수입 화장품 시장 점유율 1위를 지키고 있는 K-뷰티의 열풍을 식품·생활용품 등 소비재 전반으로 넓히기 위해 마련됐다. ▲미용·화장품 ▲식품 ▲생활용품 ▲가전·IT(정보기술) 등 일본 진출을 희망하는 국내 우수 소비재 기업 81개사가 참가해 일본 유통 바이어 600여 개사와 800여 건의 1:1 수출 상담을 진행할 예정이다.

한국무역협회가 16일 일본 도쿄에서 개최한 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'에서 이인호 무협 부회장을 비롯한 주요 참석자들이 전시 부스를 둘러보고 있다. 무협. AD 원본보기 아이콘

특히 올해는 일본 바이어 참가 규모가 전년(305개사) 대비 2배 가까이 늘어 K-소비재에 대한 현지 관심이 크게 높아졌음을 보여준다. 이 중에는 팬퍼시픽인터내셔널(돈키호테 지주사), 이온리테일, 마루이, 빅카메라, 로프트 등 대형 유통사부터 이토추, 스미토모, 소지츠 등 종합상사의 유통 체인 등 50여 빅바이어도 포함돼 있다.

비즈니스 상담 외에도 바이어와 일반 소비자들이 직접 체험하고 즐길 수 있는 기업-소비자 간 거래(B2C) 행사도 마련됐다. 한국의 길거리 음식을 체험해 볼 수 있는 'K-스트릿푸드마켓' 등 프로그램과 더불어, 스페셜 게스트로 개막식에 참석한 배우 유승호의 현지 팬미팅도 큰 관심을 모았다.

한국무역협회가 16일 일본 도쿄 선샤인시티 컨벤션센터에서 개최한 '2026 도쿄 K-프리미엄 소비재전'이 진행되고 있다. 무협. 원본보기 아이콘

이인호 무협 부회장은 개막식에서 "K-소비재는 일시적인 유행이 아닌 품질과 브랜드 파워를 갖춘 프리미엄 시장의 한 축"이라며 "일본의 K-뷰티 열풍을 푸드·리빙 등 다양한 분야로 확대해 우리 기업의 현지 진출이 보다 폭넓고 지속 가능한 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

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무협은 일본 도쿄를 시작으로 베트남 호치민(6월), 프랑스 파리(6월), 인도네시아 자카르타(9월), 미국 LA(10월) 등 세계 주요 도시에서 'K-프리미엄 소비재전'을 연속 개최해 국내 소비재 기업의 해외 판로 개척을 지원할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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