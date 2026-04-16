경복대학교가 3D 콘텐츠 제작 플랫폼인 언리얼 엔진(Unreal Engine) 인증을 획득했다.

경복대는 16일 영상미디어콘텐츠과가 글로벌 실시간 3D 콘텐츠 제작 플랫폼인 언리얼 엔진(Unreal Engine)의 '언리얼아카데미파트너 2026(Unreal Academic Partner)' 공식 인증을 획득했다고 밝혔다.

이번 인증은 세계적인 콘텐츠 기술 기업 에픽게임즈(Epic Games)가 교육기관의 커리큘럼 수준, 산업 연계성, 교육 인프라, 교수진 역량 등을 종합적으로 평가해 부여하는 권위 있는 프로그램이다.

경복대 영상미디어콘텐츠과는 ▲XR(확장현실) ▲메타버스 ▲디지털트윈 기반의 ▲실감 콘텐츠 교육을 중심으로 산업 수요에 대응하는 실무형 인재 양성 체계를 지속적으로 구축해왔다.

경복대학교 영상미디어콘텐츠학과가 글로벌 실시간 3D 콘텐츠 제작 플랫폼인 언리얼엔진(Unreal Engine)의 '언리얼아카데미파트너 2026(Unreal Academic Partner)' 공식 인증을 획득했다. 경복대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 단순한 기술 습득을 넘어 기획, 디자인, 제작, 구현까지 이어지는 프로젝트 기반 교육을 운영함으로써, 학생들이 실제 산업 현장에서 요구되는 수준의 콘텐츠 제작 역량을 갖출 수 있도록 교육과정을 고도화해온 점이 높은 평가를 받은 것으로 분석된다.

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이승현 경복대 영상미디어콘텐츠학과장은 "지난 2년간 언리얼 엔진 기반 수업을 직접 운영하며, 산업 현장의 기술 변화와 요구를 교육과정에 반영하기 위한 체계적인 준비를 이어왔다"며 "특히 기존 커리큘럼을 전면적으로 재정비하고, 언리얼 엔진(Unreal Engine) 중심의 실습 교육으로 개편하고, 디지털트윈 분야까지 교육 영역을 확장하는 데 주력해왔다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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