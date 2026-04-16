23일 오후4시 국제관 석당아트홀, 임기택 IMO 명예사무총장 강연

동의대학교(총장 한수환)가 글로벌 해양 정책의 패러다임 변화와 미래 과제를 조망하는 콜로키움을 개최한다.

동의대는 오는 4월 23일 오후 4시 국제관 석당아트홀에서 해운·해사 분야 최고 전문가인 임기택 국제해사기구(IMO) 명예사무총장을 초청해 '글로벌 해양정책과 과제'를 주제로 콜로키움을 진행한다.

이번 강연에서 임기택 명예사무총장은 국제기구 수장으로서의 경험을 바탕으로 글로벌 해양 환경 변화 속에서의 정책 패러다임 전환과 주요 현안, 그리고 해양 강국으로 나아가기 위한 전략적 방향 등을 제시한다.

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특히 기후변화와 기술혁신 속에서 변화하는 국제 해양환경에 대응하기 위한 북극항로 개척 등 국가 차원의 통합적 해양정책과 글로벌 경쟁력과 전문성을 갖춘 인재 양성의 중요성에 대해 강조할 예정이다.

콜로키움에는 학생·교직원 등 구성원뿐만 아니라 관심 있는 지역사회 구성원 누구나 참여가 가능하며 동의대 대학혁신행정지원팀에 문의하면 된다.

동의대학교, 글로벌 해양정책 주제 콜로키움 개최. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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