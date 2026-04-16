이르면 이날 오후 구속여부 결과 나올 듯

이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의를 받는 유튜버 전한길(56·본명 전유관)씨가 법원의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석했다.

서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 16일 오전 10시30분부터 정보통신망법상 명예훼손과 전기통신기본법 위반 혐의를 받는 전씨에 대한 영장실질심사를 진행하고 있다.

전씨는 오전 10시3분께 법원에 도착한 후 취재진에게 "55년간 법 없이 살아왔고 전과도 없는데 이재명 정권이 출범한 뒤 경찰서와 법원에 오게 됐다"고 주장했다.

전씨는 지난해부터 유튜브에서 이 대통령이 160조원 규모의 비자금을 조성했다는 주장 등을 내보내고, 김현지 청와대 제1부속실장과의 허위 사생활 의혹을 제기한 혐의를 받는다. 이 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것이 허위라고 주장한 혐의도 있다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 지난달부터 전씨를 세 차례 불러 조사한 끝에 구속영장을 신청했다. 검찰도 사안이 중대하고 재범 우려가 있다고 판단해 지난 14일 영장을 청구했다.

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전씨의 구속 여부는 이르면 이날 오후 나올 것으로 보인다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



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