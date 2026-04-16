농기계 정비 전문가 광역권 서비스 권한 부여

대동은 전남 나주(1호점)와 충북 청주(2호점)에 '서비스 마스터점'을 개소하고 공인 정비채널 기반의 서비스 체계를 본격 가동한다고 16일 밝혔다. 두 거점은 각각 전남 및 충북 전지역을 커버하는 광역 서비스 지점으로 운영된다.


현재 대동은 '서비스 컴퍼니'를 지향하며 전국 150개의 판매·서비스 대리점을 두고 ▲트랙터 엔진&미션 10년 무상 보증 ▲농기계 50시간 무상 점검 ▲농기계 원격 관제 및 농업 챗GPT 서비스 등을 제공하고 있다. 여기서 더 나아가 고객의 농기계 이용 편의성과 서비스 만족도를 제고하고 브랜드 선호도를 강화하기 위해 '서비스 마스터점' 체계를 도입했다. 서비스 마스터점은 농기계 판매는 하지 않고 정비 및 수리에 특화된 서비스를 제공하는 것이 특징이다.

대동서비스 전남 마스터점 개소식 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. 대동

대동서비스 전남 마스터점 개소식 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. 대동

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이번에 오픈한 두 곳의 서비스 마스터점은 농기계 정비·점검·사후관리(A/S)를 통합 제공하고 부품까지 판매하는 대동 공인 정비 채널이다. 서비스 마스터점은 서비스 역량과 운영 기반을 종합적으로 검토해 선정했다. ▲정비 경력 및 자격 ▲서비스 인력 구성 ▲시설 및 장비 수준 ▲접근성 등을 종합 평가했으며, 협력 파트너로서의 운영 역량까지 고려했다.

대동은 이번 서비스 마스터점 개소를 시작으로 지역 밀착형 정비 네트워크를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 서비스 마스터점이 보다 빠르고 안정적인 A/S 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하며 올해 총 3개점 개설을, 중장기적으로는 전 지역별로 확대하는 것을 목표로 하고 있다.

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이용대 대동 부품서비스사업본부장은 "서비스 마스터점은 대동 서비스 체계를 한 단계 끌어올리는 출발점"이라며 "보다 빠르고 정밀한 정비 서비스를 통해 고객 만족도를 높이고 차별화된 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr
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