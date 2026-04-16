액션플레이·펀앤플레이·이지플레이·13무 안심 등

깨끗한나라의 유아용품 전문 브랜드 '보솜이'가 유아 물티슈 전 제품을 리뉴얼하고, 사용 목적과 영유아 피부 타입에 따라 선택할 수 있도록 라인업을 재정비했다고 16일 밝혔다.

보솜이 유아 물티슈 리뉴얼 제품 4종 이미지. 깨끗한나라

보솜이 유아 물티슈 리뉴얼 제품 4종 이미지. 깨끗한나라

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이번 리뉴얼은 유아 물티슈 시장에서 안전성과 사용 편의성에 대한 소비자 요구가 높아진 데 따라 전 제품의 안전 기준을 강화하고 제품별 콘셉트를 명확히 한 점이 특징이다. 아울러 유아 물티슈를 일상생활 전반에서 활용할 수 있도록 사용 범위를 넓혔다.


보솜이는 이번 개편을 통해 물티슈 라인업을 '프리미엄 케어', '데일리형', '저자극 안심' 제품 등으로 나눠, 사용 환경과 피부 상태에 따라 선택할 수 있도록 했다. 리뉴얼 제품은 ▲보솜이 액션플레이 ▲보솜이 펀앤플레이 ▲보솜이 이지플레이 ▲보솜이 13무 안심 등 총 4종이다.

프리미엄 케어 라인인 '보솜이 액션플레이'는 도톰한 엠보싱 원단과 아보카도 열매 추출물을 적용해 깔끔하게 닦을 수 있도록 한 제품으로, 외출 시나 이유식 후 등 얼룩이나 이물질이 묻기 쉬운 상황에서 활용도가 높다. '보솜이 펀앤플레이'는 히알루론산을 함유해 사용 후에도 피부 보습감을 유지할 수 있도록 한 제품으로, 건조해지기 쉬운 영유아 피부에 적합하다.


데일리형 제품인 '보솜이 이지플레이'는 알로에베라잎 추출물을 적용하고 80매 대용량으로 구성해 집 안팎에서 수시로 사용하는 등 일상적인 위생 관리에 두루 쓰기 좋다. 저자극 안심 제품인 '보솜이 13무 안심'은 13가지 화학성분을 배제해 민감한 피부를 고려한 제품으로, 민감 피부도 편안하게 사용할 수 있다.

보솜이 유아 물티슈 4종은 제품 전반의 안전성과 품질 기준을 한층 강화하는 동시에 환경 요소까지 고려해 설계됐다. 피부 저자극 테스트를 완료했으며, 유해 성분과 중금속 불검출을 확인해 안심하고 사용할 수 있도록 했고, 먹는 물 수준으로 관리된 정제수를 적용해 제품의 신뢰도를 높였다. 여기에 물티슈 캡의 50%에 재생 플라스틱을 사용해 친환경 가치까지 더했다.

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깨끗한나라는 이번 리뉴얼을 기념해 오는 30일까지 깨끗한나라 자사몰 '깨끗한나라몰'에서 보솜이 유아 물티슈 4종 할인 행사를 진행할 예정이다.


이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
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