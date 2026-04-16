경기 파주시는 신혼부부와 신생아 가구의 주거비 부담을 완화하기 위한 '파인(FINE)주택' 전세임대사업 입주자를 모집한다.

파주시, 파인(FINE)주택 입주자 모집 공고. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'파인(FINE)주택'은 입주자가 원하는 주택을 직접 선택하면 파주도시공사가 전세 계약을 체결한 뒤 재임대하는 방식으로, '파주로 인(IN)', '파주 인(人)을 위한 양질의 주택'이라는 의미를 담아 신혼부부의 초기 주거비 부담을 낮추기 위해 추진하는 파주형 기본주거 정책이다.

이번 모집 규모는 총 100가구로, 지원 대상은 무주택 신혼부부(예비 신혼부부 포함) 및 신생아 가구다. 특히 정해진 주택이 아닌 파주시 관내 어디든 원하는 주택을 선택할 수 있으며, 기존 전세 거주자도 신청할 수 있는 것이 특징이다.

선정된 대상자에게는 주택도시기금을 활용한 최대 1억9200만원 규모 저리 전세자금 대출(2.2%)에 대한 이자를 월 최대 35만2000원까지 최대 6년간 지원한다. 또한 최초 계약 시 중개수수료 최대 72만원 지원과 함께 파주시 공인중개사협회와의 협약을 통한 부동산 중개수수료 20% 감면 혜택도 제공된다.

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신청 대상은 모집공고일 기준 무주택세대구성원으로서 신혼부부, 예비 신혼부부, 신생아 가구 등이며, 소득 및 자산 기준 등 세부 요건을 충족해야 한다. 중복 신청은 불가하므로 신청 전 공고문 확인이 필요하다. 신청 기간은 4월 24일부터 30일까지이며, 운정행복센터 복지동 1층에서 방문 신청 방식으로 진행된다. 세부 신청 자격 및 공급 조건은 파주시청 및 파주도시공사 누리집 공고문을 통해 확인할 수 있다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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