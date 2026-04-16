인테리어 변화에 맞게 마감재 교체 가능

프레임 유지하면서 내장재 보강도 제공

수도권 직영매장에서 접수…향후 단계적 확대

알로소가 소파 마감재를 교체하고 내장재를 보강해주는 '리:커버(Re:cover)' 케어 서비스를 출시한다고 16일 밝혔다.

알로소가 기존 프레임을 유지한 채 마감재 교체와 내장재 보강을 제공하는 ‘Re:cover(리:커버)’ 케어 서비스를 선보인다. 알로소 AD 원본보기 아이콘

소파는 거실에서 가장 큰 비중을 차지하는 핵심 가구로, 평균 사용 기간이 10년 이상으로 긴 편이다. 이사, 가족 구성 변화, 인테리어 트렌드 변화 등은 통상 2~7년 사이에 발생해 소파를 더 사용할 수 있는 상태에서도 교체를 고민하게 된다.

알로소는 이러한 주거 환경 변화에 맞춰, 소파를 교체가 아닌 리뉴얼 관점에서 재해석한 새로운 선택지를 제시했다. 리커버 케어는 기존 프레임은 유지한 채 마감재 교체와 내장재 보강을 통해 새 제품처럼 컨디션과 스타일을 구현하는 서비스다. 소파 리뉴얼을 통해 공간의 분위기와 사용감을 개선해주는 것이다.

리커버 케어는 가구 시장에서 통용되던 단순 수선(AS)이나 천갈이의 개념을 넘어선 브랜드 공식 리뉴얼 서비스다. 기존에도 마감재 교체나 천갈이 서비스가 존재했지만, 사설 업체 중심으로 운영되면서 가격 산정 기준이 불투명하고, 품질 편차에 대한 우려가 있었다. 알로소는 이러한 시장 구조를 개선하기 위해 엄격한 품질 기준과 투명한 프로세스를 적용한 공식 브랜드 리뉴얼 서비스를 도입했다.

알로소가 기존 프레임을 유지한 채 마감재 교체와 내장재 보강을 제공하는 ‘Re:cover(리:커버)’ 케어 서비스를 선보인다. 알로소 원본보기 아이콘

알로소가 보유한 70여 종의 프리미엄 마감재 중 자신의 취향과 인테리어에 맞는 소재와 컬러를 새롭게 선택할 수 있다. 기능 보강도 함께 이뤄진다. 사용 과정에서 자연스럽게 가라앉은 캐시미론을 보강해 초기의 볼륨감과 착석감을 복원한다.

상담부터 회수, 작업, 배송에 이르는 전 과정도 알로소가 관리해 신뢰도를 높였다. 수도권 내 알로소 직영 매장 접수를 통해 제품 상태를 진단하고 마감재 스타일링 상담을 진행한 뒤, 소파 전문 시공팀이 제품을 수거한다. 작업은 본사 제조 공정과 동일한 설비 환경에서 이뤄지며, 최종 품질 검수를 거쳐 재배송된다. 향후 서비스 지역은 단계적으로 확대할 계획이다.

AD

알로소 관계자는 "리커버 케어는 단순히 제품을 수리하는 것을 넘어, 고객이 알로소와 함께하는 시간을 더 길고 아름답게 지속할 수 있도록 돕는 브랜드의 책임감을 담은 서비스"라며 "클리닝과 10년 보증, 그리고 이번 리커버 케어 서비스로 이어지는 '알로소 케어' 유니버스를 통해 구매 이후에도 변치 않는 프리미엄 가치를 전달하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>