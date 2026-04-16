"연금도 굴려야 산다"…삼성생명, DC형 퇴직연금 수익률 선두

삼성생명은 1분기 말 기준 확정기여형(DC) 퇴직연금 상품의 최근 1년 수익률에서 적립금 상위 10개 사업자 가운데 1위를 기록했다고 16일 밝혔다.

금융감독원 퇴직연금사업자 비교 공시에 따르면 삼성생명 DC형 퇴직연금 원리금비보장형 상품의 최근 1년 운용수익률은 25.17%로 집계됐다. 원리금보장형 상품도 1년 수익률 3.55%를 기록해 원리금보장형과 비보장형 모두 상위 10개 사업자 중 가장 높은 수치를 달성했다.

같은 기간 개인형퇴직연금(IRP) 수익률도 견조했다. 삼성생명의 IRP 원리금비보장형 1년 수익률은 23.28%, 원리금보장형은 4.19%로 각각 상위 10개 사업자 중 2위와 1위를 기록했다. 확정급여형(DB) 퇴직연금 원리금보장형 상품 1년 수익률도 3.51%로 직전 분기(3.62%)에 이어 최상위권을 유지했다.

최근 퇴직연금 시장은 예금 중심의 원리금보장형 운용에서 벗어나 상장지수펀드(ETF), 타깃데이트펀드(TDF), 주식·채권형 펀드 등 다양한 자산에 분산 투자하는 원리금비보장형 상품에 대한 관심이 커지고 있다. 은퇴 자산 규모와 직결되는 실질 수익률을 중시하는 흐름이 강화되면서 DC·IRP가 시장에서 차지하는 비중도 꾸준히 확대되는 추세다.

DC·IRP의 경우 올해 초 전담 영업부를 신설해 경쟁력을 강화했다. 삼성생명 퇴직연금 전문 인력인 RM(Relationship Manager)은 가입자별 맞춤 포트폴리오 상담을 통해 실질적인 수익률 개선을 지원하고 있으며 자산관리센터는 운용 수익이 낮은 가입자를 대상으로 집중적인 운용 점검 서비스를 제공하고 있다.

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삼성생명 관계자는 "DC·IRP는 가입자가 직접 선택하고 운용하는 만큼 장기 관점의 자산배분과 리스크 관리가 은퇴 자산과 직결된다"며 "앞으로도 고객의 투자 성향과 은퇴 목표에 적합한 맞춤형 운용 지원을 강화해 안정적으로 은퇴자산을 준비할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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