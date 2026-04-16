내달부터 12세 남성 청소년도 'HPV 백신' 무료 접종

질병청, 2014년생 남학생 대상 신규 시행

암·생식기 질환 예방…17세까지 단계적 확대

내달부터 남성 청소년들도 사람유두종바이러스(HPV) 백신을 무료로 접종받게 된다. 그간 여성 청소년에게 집중됐던 국가예방접종 지원이 남성까지 확대되면서 우리 사회의 HPV 관련 질환 부담이 크게 줄어들 전망이다.

질병관리청은 다음 달 6일부터 2014년생 남성 청소년을 대상으로 HPV 백신 국가예방접종 지원사업을 새롭게 시행한다고 16일 밝혔다. 이에 따라 기존 12~17세 여성 청소년과 18~26세 저소득층 여성에게만 제공되던 무료 접종 혜택이 12세 남성 청소년(2014년 1월1일~12월31일생)까지 넓어졌다.

HPV는 자궁경부암의 주요 원인으로 알려져 있지만, 남성에게도 항문암, 구인두암, 생식기 사마귀 등을 일으킨다. 미국 질병통제예방센터(CDC)와 식품의약국(FDA) 연구에 따르면, HPV 백신은 남성에게서 생식기 사마귀 89%, 외부 생식기 병변 91%, 항문 상피 내 종양을 78% 예방하는 효과가 확인됐다. 경제협력개발기구(OECD) 가입 38개국 중 37개국을 포함해 세계 147개국에서 국가예방접종을 실시하고 있을 만큼 효과와 안전성이 인정된 백신이라는 게 질병청의 설명이다.

예방접종 전문위원회는 HPV 예방 접종이 남성에게 발생하는 관련 질환 예방에 효과적이며, 여성뿐 아니라 남성 대상 접종을 통해 우리 사회 전체의 HPV 관련 질병 부담을 줄이는 데 기여할 수 있다고 보고 있다.

접종 대상자는 가까운 위탁의료기관이나 보건소를 방문해 HPV 4가 백신을 무료로 접종받을 수 있다. 접종은 6개월 간격으로 총 2회 이뤄진다. 만일 올해 안에 2회 접종을 모두 마치지 못하더라도 내년에 이어서 무료 접종이 가능하다. 학부모는 자녀의 접종 내역을 '예방접종도우미' 홈페이지에서 간편하게 확인할 수 있다.

정부는 올해 2014년생을 시작으로 매년 대상 연령을 한 살씩 늘려갈 계획이다. 2027년에는 2014~2015년생, 2028년에는 2014~2016년생 순으로 확대해 최종적으로 17세까지 모든 남성 청소년이 혜택을 볼 수 있도록 할 방침이다.

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임승관 질병청장은 "HPV 예방접종은 향후 암과 관련 질환을 예방할 수 있는 효과적인 수단"이라며 "이번 대상 확대로 더 많은 청소년이 적기에 예방접종을 받을 수 있기를 기대한다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



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