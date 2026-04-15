'TIGER 미국우주테크' ETF, 상장일 개인 순매수 패시브 中 '최대'

1시간 만에 초기 물량 완판

미래에셋자산운용은 ' TIGER 미국우주테크 TIGER 미국우주테크 close 증권정보 0183J0 KOSPI 현재가 10,205 전일대비 340 등락률 -3.22% 거래량 7,166,747 전일가 10,545 2026.04.15 12:19 기준 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)가 상장 첫날 국내 패시브 ETF 중 개인 순매수 최대 기록을 달성했다고 15일 밝혔다.

이날 미래에셋운용에 따르면 TIGER 미국우주테크는 전날 개인 순매수 약 615억 원을 기록했다. 이는 국내 상장 패시브 ETF 기준 상장일 개인 순매수 최대 규모다.

해당 ETF는 전날 300억원 규모로 설정됐는데, 상장 1시간 만에 초기 물량이 완판됐다.

TIGER 미국우주테크 ETF는 록히드마틴, 보잉 등 전통 방산 기업을 제외하고, 대체 불가능한 경쟁력을 갖춘 순수 민간 우주 기업 10개 종목에 집중 투자한다. 향후 스페이스X 상장 시 최대 25% 비중으로 편입할 수 있는 규칙을 적용한 점이 특징이다.

포트폴리오는 로켓랩(약 23%), 인튜이티브 머신스(17%), AST 스페이스모바일(15%), 레드와이어(15%) 등 뉴스페이스 시대를 주도하는 기업 중심으로 구성됐다. 미래에셋운용 관계자는 "특히 발사체와 위성 등 우주 산업의 핵심 인프라인 업스트림 영역에 약 70%를 배분해 산업 성장의 수혜를 직접적으로 반영할 수 있도록 설계됐다"고 전했다.

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김남호 미래에셋운용 글로벌ETF운용본부장은 "방산 기업을 제외하고 순수 미국 우주 기업으로 구성된 ETF를 국내에서 처음 선보인 점이 투자자 관심으로 이어졌다"며 "민간 우주 기업 중심의 산업 트렌드를 신속하게 반영할 수 있다는 점에서 미국 우주 산업 투자에 대한 완성도 높은 솔루션으로 평가받고 있다"고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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