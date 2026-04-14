현장 문제 해결 위한 아이디어 공모

서울교통공사가 도시철도 현안 해결을 위해 민간 기업과 손잡는 '오픈이노베이션' 공모에 나선다고 14일 밝혔다.

오픈이노베이션 홍보 포스터. 서울교통공사 제공. AD 원본보기 아이콘

공사는 이달 16일부터 5월 15일까지 '제3회 서울교통공사형 오픈이노베이션' 참가 신청을 받는다. 2024년부터 두 차례 공모를 통해 터널 내 미세먼지 저감, 이차전지 화재 사전예방 모니터링, 발전형 전기절감기 등 16개 과제를 선정해 현재 단계적으로 추진 중이다.

제안 방식은 두 가지다. 공공수요형(Public Needs)은 공사가 제시한 요구사항에 맞춰 기업이 기술을 제안하는 방식이고, 민간제안형(Private Demands)은 안전·서비스·유지보수 등 분야에서 기업이 자유롭게 아이디어를 내는 방식이다. 선정 과제는 실제 현장에서 테스트베드 방식으로 검증하며, 공공수요형에는 성과공유제도 적용된다.

참가를 원하는 기업은 공사 홈페이지(www.seoulmetro.co.kr) 알림마당→오픈이노베이션 탭에서 신청할 수 있다.

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김태균 서울교통공사 사장은 “민간의 창의성과 기술력이 공공서비스 혁신으로 이어지는 선순환 구조를 만들길 기대한다”며 “참여기업과 공사가 함께 성장하며 시민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 지하철 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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