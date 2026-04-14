영암군, 공약이행평가 '4년 연속 최고 등급'
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120개 공약 추진율 91%…폐기 공약은 한건도 없어
전남 영암군이 전국 지방자치단체 공약이행 평가에서 4년 연속 최고등급을 받으며 행정 신뢰도를 입증했다.
군은 10일 발표된 '2026 전국 지방자치단체장 공약이행 및 정보공개 평가'에서 종합 최우수(SA) 등급을 획득했다고 밝혔다. 특히 전남 기초지자체 가운데 유일하게 4년 연속 SA 등급을 유지하며 주목받고 있다.
이번 평가는 전국 지방자치단체가 누리집에 공개한 자료를 기반으로 ▲공약이행완료도 ▲2025년 목표달성도 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲정보공개 등 5개 항목에 대해 진행됐다.
영암은 주민배심원제 운영 등 군민 참여형 정책을 체계적으로 추진하고, 지속적인 피드백을 통해 '주민소통'과 '정보공개' 부문에서 높은 평가를 받았다.
군은 '혁신으로 도약하는 더 큰 영암'을 비전으로 설정하고 ▲미래혁신·청년친화도시 ▲일자리 확대 ▲군민 중심 행정 ▲역사문화 관광 활성화 등 10대 분야 120개 공약을 추진 중이다.
현재 공약 추진율은 91%에 달하며, 폐기된 공약은 단 한 건도 없는 것으로 나타났다.
주요 사업으로는 영암미래교육재단 설립, 시니어클럽 운영 및 노인일자리 확대, 농기계 임대사업 확대, 군민 주치의 제도 도입, 구림관광지 활성화, 마한 역사문화관광 육성, 맞춤형 대중교통 구축, 외국인주민지원센터 운영, 에너지 자립마을 조성, 청년 창업 및 일자리 지원 등이 포함된다.
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윤재광 영암군수 권한대행은 "4년 연속 최우수 등급은 공직자의 적극적인 행정과 군민 참여가 만들어낸 성과"라며 "남은 기간에도 군민과의 약속 이행에 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.
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