‘ICGN 컨퍼런스 2026’ 개최

최근 동향과 주요 성과 공유

스튜어드십 코드 등 심층 논의

정은보 한국거래소 이사장은 14일 "주주 가치 제고를 위한 정부 정책에 맞춰 기업 지배구조 가이드라인을 개선하겠다"고 밝혔다.

정은보 한국거래소 이사장이 14일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 'ICGN Korea Conference 2026'에서 발언을 하고 있다. 한국거래소 AD 원본보기 아이콘

정 이사장은 이날 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 'ICGN Korea Conference 2026'에서 "자본시장의 경쟁력은 시장 참여자들 간에 신뢰에 기반하고 있다"며 "이러한 신뢰의 출발점은 건전하고 투명한 기업 지배 구조에 있다고 생각을 한다"고 말했다.

정 이사장은 "특히 올해부터는 실행 구조 의무 공시 대상이 코스피 상장사로 확대된다"며 "기업의 적극적인 지배구조 개선 노력과 함께 주주 가치 제고 노력이 한층 더 강화될 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

K-자본시장특별위원회 위원장인 오기형 더불어민주당 의원은 "한국 자본시장에 중동 변수를 빼놓고는 기본적인 펀더멘털이 바뀐 건 없다"며 "주주의 비례적 이익을 보장하는 것, 일관되게 그 신뢰를 무너뜨리면 안 된다"고 말했다.

박민우 금융위원회 증권선물위원회 상임위원은 "앞으로는 임원 보수를 기업 성과와 비교해서 공시해야 한다"며 "스튜어드십 코드 참여 기관이 수탁자 책임 원칙을 충실히 이행하고 있는지 제3의 기관이 점검하고 그 결과를 공시하는 절차를 올해부터 도입할 예정"이라고 밝혔다.

젠 시슨 ICGN 최고경영자가 14일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 'ICGN Korea Conference 2026'에서 발언을 하고 있다. 한국거래소 원본보기 아이콘

이번 컨퍼런스는 국제기업지배구조네트워크(ICGN)와 공동으로 개최됐다. ICGN는 기업지배구조 및 스튜어드십의 발전을 위해 1995년 런던에서 설립된 비영리 국제기구로, 자산운용사·연기금 등 글로벌 기관투자자들이 주요 회원사로 참여 중이다.

국내외 기관투자자, 유관기관, 국제기구 및 상장사 관계자 등 300여명이 참석했으며, 기업 지배구조 관련한 최근 동향과 주요 성과가 공유됐다. 특히 '한국의 기업지배구조', '스튜어드십 코드, '기업지배구조 글로벌 동향', '기업지배구조 관련 세부 토론' 등 4개 주제에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다.

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거래소는 "컨퍼런스에서 논의된 다양한 의견이 한국 자본시장의 발전과 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 노력하겠다"며 "향후에도 국내외 기관투자자 등 시장참여자와의 지속적인 소통을 통해 기업지배구조 개선 성과를 확산하고, 시장 중심의 변화가 안정적으로 정착할 수 있도록 유도해 나갈 계획"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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