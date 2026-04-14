“역 신설이 곧 프리미엄” ‘업성 푸르지오 레이크시티’ 금일 1순위 청약진행

수도권 지하철 1호선 부성역(가칭·2029년 예정) 신설…성성·업성지구 교통환경 개선 기대

업성 푸르지오 레이크시티, 10일 견본주택 개관…열고 본격 분양 돌입

주거지 인근 지하철역 유무는 자산 가치에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소로 꼽힌다. 전철 연장이나 신규 역사가 들어서는 지역은 출퇴근 편의성이 개선되는 것은 물론, 상권과 생활 인프라가 확충되며 지역 전반의 성장 동력을 확보하기 때문이다.

최근 수도권 지하철 1호선 부성역(가칭) 신설이 가시화되면서 천안 성성·업성지구 일대가 주목받고 있다. 부성역은 1호선 직산역과 두정역 사이에 신설될 예정으로 2029년 개통을 목표로 추진 중이다. 완공 시 인근 지역의 대중교통 접근성이 크게 개선될 것으로 예상된다.

부동산 업계에서는 역세권 형성이 지역 가치 상승으로 이어질 가능성에 주목하고 있다. 한 전문가는 "기존에 역이 없던 지역에 신규 역이 들어서면 직장인 수요 유입과 함께 상권 활성화가 뒤따르며 지역 경쟁력이 강화되는 경우가 많다"며 "부성역 신설은 GTX-C 노선 천안 연장 계획과 맞물려 성성·업성지구 일대의 미래 가치를 높일 요인으로 평가된다"고 말했다.

이 같은 교통 호재의 수혜가 기대되는 단지가 분양을 앞두고 있다. 대우건설이 충남 천안시 서북구 업성동 478번지 일대에 공급하는 '업성 푸르지오 레이크시티'가 14일 1순위 청약을 받고 있다.

단지 인근에 수도권 지하철 1호선 부성역이 신설될 예정이며, 부성역에서 두 정거장 거리의 천안역에는 GTX-C 노선 연장 계획이 추진 중이다. 향후 수도권 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

또한 번영로, 삼성대로, 천안대로 등을 통한 도로 교통망도 잘 갖춰져 있어 천안 전역과 경부고속도로 접근이 용이하다.

직주근접 여건도 우수하다. 삼성전자 천안캠퍼스를 비롯해 천안일반산업단지, 아산스마트밸리 등 주요 산업단지가 인접해 있어 배후 수요가 풍부하다. 단지 앞 준주거용지 내 상업시설 조성이 예정돼 있으며, 이마트, 코스트코, 롯데마트 등 대형 유통시설과 성성지구 중심상권 이용도 편리하다.

업성 푸르지오 레이크시티는 성성호수공원 일대에 기 조성된 '천안 레이크타운 푸르지오 1~3차'와 '천안 푸르지오 레이크사이드'와 함께 총 6,723세대 규모의 푸르지오 브랜드타운을 형성할 예정이다. 지역 내 대규모 단일 브랜드타운으로, 시너지 효과에 대한 기대감이 크다.

상품성도 주목된다. 전용 72㎡ 타입을 포함해 중소형 평형 수요를 고려했으며, 세대 창고를 제공해 수납 효율성을 높였다. 또한 드레스룸과 알파룸, 다림질실(일부 세대) 등 특화 설계를 적용해 주거 편의성을 강화했다.

커뮤니티 시설도 다양하게 계획됐다. 25m 4레인 규모의 실내수영장과 39층 스카이라운지가 조성되며, 스카이라운지에서는 성성호수공원을 조망할 수 있다.

교육 환경 역시 강점이다. 1블록 인근에는 유치원과 고등학교(예정)가, 2블록 인근에는 초등학교와 중학교가 계획돼 있어 유치원부터 고등학교까지 도보 통학이 가능한 '원스톱 학세권'을 형성할 전망이다.

조경에는 특화 설계가 적용된다. 시행사 DSD삼호는 '일산자이 위시티' 조경 설계 경험을 바탕으로 '그랜드 레이크 앤 포레스트 가든' 콘셉트를 도입해 수경시설과 녹지 공간이 어우러진 단지를 구현할 계획이다.

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업성 푸르지오 레이크시티의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성성동 일대에 마련되며, 입주는 2029년 9월 예정이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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