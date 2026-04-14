5월부터 10월까지… 수요일 추가 편성ㆍ섬지역 공연 확대

전남 여수시가 일상 속 문화 향유 기회를 확대하고 품격 있는 문화도시 조성을 위해 오는 5월부터 '2026 낭만버스킹·청춘버스킹'을 운영한다고 밝혔다.

올해 버스킹은 시민들이 문화예술을 보다 가까이에서 즐길 수 있도록 지난해보다 한층 다채로운 프로그램으로 구성했다.

2026여수밤바다 낭만버스킹 포스터. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

먼저 '낭만버스킹'은 5월 1일부터 10월 31일까지 매주 금·토요일 오후 7시 30분부터 해양공원과 낭만포차 일원에서 펼쳐진다.

시는 4월 20일부터 열리는 'UN기후주간' 행사와 연계해 여수세계박람회장에서 특별한 낭만버스킹 공연을 선보인다. 또한 2026여수세계섬박람회 기간에는 '섬으로 찾아가는 버스킹'도 새롭게 운영해 박람회 분위기 조성에 기여할 계획이다.

'청춘버스킹'은 5월 2일부터 10월 31일까지 매주 토요일 오후 7시 30분부터 여문문화의 거리, 웅천 상가, 소호동동다리에서 열린다. 특히 문화체육관광부의 '문화가 있는 날' 확대 정책에 맞춰 매월 첫째·셋째 주 수요일에도 공연을 추가 편성해 시민들의 접근성을 높였다.

정현구 여수시장 권한대행은 "올해 버스킹은 섬 지역까지 무대를 넓히고 시민들이 생활 가까이에서 문화예술을 더욱 누릴 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다"며 "여수의 거리 공연이 지역에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

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한편, 시는 버스킹에 참여할 거리 예술가를 4월 13일부터 30일까지 모집한다. 신청 방법 등 자세한 내용은 시 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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