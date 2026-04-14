북구 생활권자라면 누구나 참여 가능

청소년 및 청년 시책 등 정책 발굴 계기

광주 북구가 주민이 직접 지역에 필요한 사업을 제안하고 예산 편성에 참여하는 '주민참여예산제' 공모를 시행한다.

광주 북구청 전경. 광주 북구 제공 AD 원본보기 아이콘

14일 북구에 따르면 2027년도 예산 편성을 위한 주민참여예산 제안 사업을 오는 6월 19일까지 집중 접수한다. 주민참여예산제는 예산 편성 과정에 주민 참여를 보장해 재정 운영의 투명성을 높이는 제도로, 북구는 지난 2004년 전국 최초로 관련 조례를 제정해 이 제도를 전국으로 확산시킨 바 있다.

이번 공모 규모는 총 20억 원이며, 사업 성격에 따라 구 정책사업(6억 원)과 지역 현안 사업(14억 원)으로 나뉘어 운영된다.

구 정책사업은 구 전체 또는 2개 동 이상에 걸쳐 주민 편익을 증진하거나 청소년·청년 관련 시책을 발굴하는 1억 원 이하의 사업이 대상이다. 지역 현안 사업은 주민 생활 불편 해소, 동별 특색사업 등 5,000만 원 이하의 소규모 사업을 지원한다.

공모는 북구에 주소나 사업장을 둔 주민은 물론, 북구에 생활권을 둔 누구나 참여할 수 있다. 접수된 아이디어는 부서별 사전 검토와 주민참여예산위원회의 심의를 거쳐 내년도 예산안에 최종 반영될 예정이다.

참여를 희망하는 주민은 북구청 누리집에 게시된 신청서를 작성해 제출하면 된다.

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북구 관계자는 "주민들이 일상에서 느끼는 소중한 의견이 예산이라는 결실로 맺어질 수 있도록 많은 참여를 바란다"며 "앞으로도 구정 전반에 주민의 다양한 목소리를 적극 반영해 주민 체감도가 높은 행정을 펼치겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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