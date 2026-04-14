고속철 통합 운영 앞두고 시범운영

예매는 15일 오전 7시부터 가능

국토교통부와 코레일, 에스알이 다음 달 15일부터 KTX와 SRT를 하나로 연결해 운행하는 시범 중련운행을 시작한다고 14일 밝혔다. 이에 따라 열차 좌석이 늘어나고 일부 KTX 운임이 10% 저렴해진다.

중련운행은 두 대 열차를 하나로 묶어 운행하는 방식이다. 열차 운행 횟수를 늘리지 않고도 승객이 탈 수 있는 좌석을 늘릴 수 있다. 정부와 양 기관은 이번 시범운행으로 탑승 편의성을 높이고 안전 문제도 검증할 계획이다.

호남선 KTX-SRT 중련운행 전후 비교. 국토교통부 AD 원본보기 아이콘

시범운행은 호남선과 경부선 일부 구간에 적용한다. 호남선은 토요일과 일요일 수서와 광주송정을 오가는 일부 열차를 대상으로 한다. 410석 규모인 SRT 열차 뒤에 같은 크기인 KTX-산천 열차를 이어 붙여 총 820석을 공급한다.

경부선은 금요일부터 일요일까지 부산·포항에서 서울로 가는 상행선과 서울에서 부산·마산으로 가는 하행선 일부 열차에 도입한다. 기존 KTX끼리 연결하던 방식을 KTX와 SRT 연결로 바꾼다. 좌석 규모는 같지만 다른 기종을 묶어 달릴 때 발생하는 안전성을 주로 점검한다. 월요일과 금요일 일부 열차에는 여유가 있는 SRT 차량을 추가로 연결해 좌석을 더 확보한다.

승차권은 오는 15일 오전 7시부터 코레일과 에스알 모바일 애플리케이션, 홈페이지, 기차역 창구, 무인 발매기에서 예매할 수 있다. 앞뒤 열차 종류가 다르므로 온라인 예매 시 KTX와 SRT를 모두 검색해야 전체 열차를 확인할 수 있다. 연결 운행하는 열차 중 KTX 승차권 가격은 SRT 수준으로 약 10% 내린다. 수서역 출발·도착 KTX 역시 10% 할인 혜택을 제공한다. 단, 할인받은 승차권은 마일리지 적립 대상에서 제외한다.

정부는 지난해 12월부터 연결 작업과 시운전을 반복하며 안전을 점검하고 있다. 운행 전 최종 점검 시에는 안전과 함께 실제 탑승객 이용 불편이 없도록 국토부 직원이 직접 예매부터 승·하차까지 전 과정을 점검할 계획이다.

김윤덕 국토부 장관은 "고속철도 통합운행의 두 번째 과제인 시범 중련운행에서 안전 문제나 이용에 있어 불편이 없도록 꼼꼼히 살피겠다"며 "국민들께서 좌석공급 확대 등 혜택을 더 빨리 경험하실 수 있도록 9월까지 고속철도 통합을 더 속도감 있게 추진해 나가겠다"고 말했다.

김태승 코레일 사장은 "이번 시범 중련운행은 고속철도 운영 효율을 높이고 좌석공급 확대를 검증하는 중요한 단계"라며 "관계기관과 긴밀히 협력해 국민이 체감할 수 있는 서비스 개선과 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 했다.

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정왕국 에스알 대표이사는 "이번 시범 중련운행으로 선로 용량 추가 없이 수서역 출발·도착 고속열차 공급 좌석이 일주일에 2870석 증가하는 효과가 있다"며 "고속철도 운영 통합이 국민에게 더 나은 철도 서비스를 제공할 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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