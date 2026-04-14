'버블티'로 30㎏ 불려 군 면제 받은 태국男

병역 피했지만…"건강 문제는 평생 안고가야"

버블티 이미지. 펙셀스 AD 원본보기 아이콘

군 복무를 피하기 위해 '버블티'를 마시며 단기간에 체중을 급격히 늘린 태국 남성의 사연이 화제다.

최근 방콕포스트 등에 따르면 태국 차층사오주 무앙지구에서 얼마 전 병역 신체검사를 받은 한 남성 A씨는 '부적격' 판정을 받아 징집 대상에서 제외됐다. A씨는 짧은 기간 동안 의도적으로 체중을 불려 기준을 초과한 것으로 알려졌다.

A씨는 검사 과정에서 "약 3개월 동안 매일 버블티 두 잔을 마셨다"고 말했다. 그 결과 체중이 약 30㎏ 늘었고, 체질량지수(BMI)가 35를 넘어서며 병역 면제 기준에 해당하게 됐다. 태국에서는 BMI가 일정 기준 이상일 경우 군 복무에 부적합한 체격으로 분류돼 징병 대상에서 제외된다.

"면제 판정받았으니 당장 다이어트 시작할 것"

징병 검사관이 "나중에 체중을 감량할 계획이 있느냐"고 묻자, A씨는 "면제 판정을 받았으니 오늘 저녁부터 곧바로 다이어트를 시작할 것"이라고 답했다.

방콕포스트는 해당 사연이 온라인상에 퍼지면서 여러 반응이 나왔다고 전했다. 한 누리꾼은 "2년의 군 복무는 피했으나 당뇨 등 건강 문제를 평생 안고 살아야 할 것"이라고 우려하기도 했다.

3개월 동안 버블티를 폭식해 30㎏가량 몸무게를 늘리는 데 성공, '병역 면제' 혜택을 받은 태국 남성. 방콕포스트 원본보기 아이콘

버블티, 한 잔도 위험?

버블티는 대표적인 고당·고칼로리 음료로 꼽힌다. 일반적으로 한 잔(약 500mL 기준)에 300~500kcal에 달하며 타피오카 펄과 시럽, 크림 등이 추가될수록 열량은 더욱 높아진다.

특히 타피오카 펄은 소량으로도 높은 열량을 내기 때문에 한 잔만으로도 상당한 칼로리를 섭취하게 된다. 여기에 당분까지 더해지면 체중 증가로 이어지기 쉽다.

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세계보건기구(WHO)는 하루 당 섭취량을 총열량의 10% 미만(약 50g 이하)으로 제한할 것을 권고하고 있으며 가능하면 25g 이하로 줄일 것을 권장한다. 그러나 버블티 한 잔만으로도 이 기준을 초과할 수 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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