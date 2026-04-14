프리미엄 보드카 원주로 사용

피치·오렌지 생과일 2종

출시 기념 3캔 구매 시 1만2000원

BGF리테일 BGF리테일 close 증권정보 282330 KOSPI 현재가 126,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 127,300 2026.04.14 개장전(20분지연) 관련기사 500원 과자·990원 즉석밥…"인플레 꼼짝마" 초저가 PB "모텔값이 이미 호텔값" "웃돈 줘도 빈 방 못 구해"…이번엔 '고양'이다 CU, 아침·주말 간편식 50% 할인…"고물가 끼니 부담 완화" 전 종목 시세 보기 이 운영하는 편의점 CU는 15일부터 글로벌 프리미엄 보드카인 '앱솔루트(ABSOLUT)'를 넣은 생과일 하이볼을 선보인다고 14일 밝혔다.

CU 앱솔루트 보드카 생과일 하이볼 2종. BGF리테일 제공 AD 원본보기 아이콘

신제품은 '앱솔루트 하이볼 피치'와 '앱솔루트 하이볼 오렌지' 2종(각 4500원)으로 캔을 개봉하면 진짜 과일 슬라이스가 떠오르는 것이 특징이다. 프리미엄 보드카인 앱솔루트를 원주로 사용한 하이볼은 세계 최초라고 회사 측은 설명했다.

이를 통해 주정 특유의 떫은맛을 줄이고 보다 부드럽고 깔끔한 맛을 구현했다. CU는 앱솔루트 보드카 생과일 하이볼 출시를 기념해 3캔 구매 시 1만2000원에 판매하는 할인 행사도 진행한다.

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장주현 BGF리테일 주류팀 MD(상품기획자)는 "하이볼이 일상적으로 즐기는 주류로 자리 잡고 있는 가운데, 프리미엄 보드카를 넣은 RTD (즉석음용) 하이볼을 통해 상품 완성도를 높였다"며 "CU가 앞서 생과일 하이볼로 편의점 하이볼 시장의 성장을 이끌었던 것처럼, 이번에는 원주 품질을 강화한 차별화 상품으로 편의점 하이볼 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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