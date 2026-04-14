서울시, 행정서비스 중단 없도록…'디지털재난 대응체계' 구축

디지털재난 통합 관리…상황별 대응

5년간 5개 분야 37개 과제 추진

서울시가 디지털 장애를 재난 수준으로 관리하고 사전 예방 체계를 강화하는 '디지털재난 대응체계'를 전국 최초로 구축했다.

이번 체계는 지난해 9월 국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 마련됐다. 당시 709개 정부 서비스가 중단되는 상황에서도 서울시는 비상 대응체계를 가동해 장애가 발생한 64개 정보시스템을 조기에 정상화했다.

시는 이 과정에서 디지털 장애 대응 기준과 재난관리체계의 중요성을 확인했다. 이를 바탕으로 '디지털재난 대비 및 대응 기본계획'을 수립해 디지털 인프라 전반을 통합 관리하는 대응체계를 제도화했다. 이번 계획은 민간 전문가 자문과 서울특별시 스마트도시위원회 심의를 거쳐 최종 확정됐다.

서울시는 그동안 부서별로 분산 운영되던 정보시스템 장애 대응 방식을 통합 관리체계로 전환하고, 재난 대응체계와 연계해 대응 수준을 높였다.

정보시스템 장애와 통신망 장애, 사이버공격, 개인정보 유출 등 다양한 사고를 디지털재난으로 통합 관리하고, 상황의 심각도에 따라 일반 장애와 위기상황으로 구분해 대응하도록 했다. 위기상황 발생 시에는 위기상황대응본부를 가동하는 전사적 대응체계도 마련했다.

서울시는 향후 5년간 정보자원, 정보통신망, 사이버보안 등 5개 분야 37개 과제를 추진해 어떠한 상황에서도 행정서비스가 중단되지 않는 체계를 구축할 계획이다.

서울시는 디지털재난 발생 시 시민이 즉시 활용할 수 있는 행동요령도 체계적으로 마련했다. 이는 장애 발생 시 정보 부족으로 혼란이 확대되는 문제를 줄이고, 시민 스스로 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다.

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강옥현 서울시 디지털도시국장은 "국가정보자원관리원 화재 대응 경험을 계기로 디지털 장애가 시민 생활에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 확인했다"며 "서울시는 이를 바탕으로 어떤 상황에서도 행정서비스가 멈추지 않는 대응체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



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