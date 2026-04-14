172차에 걸쳐 4666억원 전달

"재일동포 자녀들의 민주주의적 민족 교육"

김정은 북한 국무위원장. 조선중앙TV 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김정은 북한 국무위원장이 김일성 생일(4월 15일) 114주년을 맞아 재일조선인총연합회(조총련)에 교육원조비와 장학금을 전달했다.

14일 조선중앙통신은 김 위원장이 "재일동포 자녀들의 민주주의적 민족 교육"을 위해 3억1636만엔(약 29억3400만원) 상당의 장학금을 보냈다고 보도했다.

김일성 주석과 김정일 국방위원장, 김정은 국무위원장이 지금까지 재일동포 자녀에게 보낸 교육원조비와 장학금이 172차에 걸쳐 503억495만390엔(약 4666억4000만원)에 달한다고 덧붙였다.

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김 위원장은 집권 이후 빠짐없이 김일성 생일을 기념해 재일동포 장학금을 보내왔다. 김 위원장이 재일동포 자녀와의 교류를 중시하고 이들에게 장학금을 지원하는 것은 조총련 차세대의 충성심을 유도하려는 의도로 풀이된다. 그의 생모 고용희가 북송 재일교포 출신이어서 조총련 활동에 관심이 많다는 분석도 있다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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