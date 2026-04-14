흑백요리사2 셰프 협업 진행

셰프 시그니처 메뉴 3종 개발



삼성웰스토리는 58년 경력의 후덕죽 셰프(앰배서더 서울 풀만 호텔 호빈 총괄)와 협업한 메뉴를 구내식당에서 선보이는 '셀럽테이블' 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.

셀럽테이블은 스타 셰프, 요리 인플루언서가 구내식당에 방문해 자신의 시그니처 메뉴를 선보이는 삼성웰스토리 대표 메뉴 프로모션이다.

후덕죽 셰프와 함께한 삼성웰스토리 셀럽테이블 프로모션을 선보이고 있다. 삼성웰스토리 제공. AD 원본보기 아이콘

삼성웰스토리는 이번 프로모션을 위해 빠른 시간 내에 대량으로 조리해야 하는 단체급식 특성을 고려하면서도 메뉴 본연의 맛을 강화한 시그니처 신메뉴 3종을 개발했다.

'푸젠 볶음밥'은 계란을 넣어 볶아낸 밥에 채소와 해산물로 만든 특제 소스를 얹은 메뉴다. 또한 8가지 식재료로 진한 육수 맛을 낸 보양식 '팔진탕면'과 오븐에 구워 삶아낸 동파육을 썰어 부드러우면서도 진한 풍미를 살린 '동파육 덮밥'도 호텔급 미식 경험을 선사할 계획이다.

삼성웰스토리는 후덕죽 셰프의 맛을 담은 메뉴 제공과 함께 인기 요리 프로그램을 통해 주목받은 '후덕죽식 사고'를 직접 들어볼 수 있는 특강도 마련했다.

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후덕죽 셰프는 "마음의 고향과도 같은 삼성의 식음 서비스 전문기업 웰스토리와 함께한 이번 협업을 통해 다양한 고객들과 만날 기회가 돼 기쁘게 생각한다"라며 "요리 철학과 노하우가 담긴 시그니처 메뉴들을 맛보며 구내식당에서 일상 속 즐거움을 느끼셨으면 좋겠다"고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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