즉시입주 가능한 ‘연수 월드메르디앙 어반포레’ 공급 중

인천 연수구 동춘동 일대에서 '연수 월드메르디앙 어반포레'가 분양을 진행하고 있다. 해당 단지는 오는 2026년 4월 입주 예정인 선시공 후분양 아파트로, 수요자가 실물 세대를 직접 확인한 뒤 계약할 수 있는 점이 특징이다.

최근 부동산 시장이 실수요 중심으로 재편되면서 입주 시점이 가깝고 주거 환경을 직접 확인할 수 있는 단지에 대한 선호가 높아지고 있다. 공사 지연이나 원자재 가격 상승 등 분양 시장의 변수를 최소화할 수 있다는 분석이다.

'연수 월드메르디앙 어반포레'는 수인분당선 연수역 생활권을 기반으로 하며, 향후 GTX-B 노선 청학역(예정) 등 교통망 확충에 따른 접근성 개선이 전망된다. 단지가 위치한 연수구 일대는 기존 인프라가 조성되어 있어 생활 편의시설과 교육 환경 이용이 용이하다.

일반적인 선분양과 달리 후분양 방식은 공사가 상당 부분 진행된 상태에서 공급되므로, 내부 구조와 마감 상태 등을 사전에 파악할 수 있다. 이는 입주까지 소요되는 시간을 단축하고 시장 변동에 따른 리스크를 줄이는 데 효과적이다.

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지역 부동산 업계 관계자는 "실거주 만족도를 중시하는 수요가 늘어남에 따라 즉시 입주가 가능하거나 입주 시점이 명확한 단지에 대한 관심이 높다"고 설명했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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