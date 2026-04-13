동명대 항만물류시스템학과(학과장 박두진)는 지난 8일 재학생들의 진로 설계와 취업 역량 강화를 위해 동문 초청 특강을 개최했다.

항만물류학과 재직 동문 특강. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강에는 이 학과 2021년 2월 졸업생인 우성원 사원이 연사로 나섰다. 우 사원은 현재 오드펠터미널코리아(항만 기반 액체화물 저장·물류 전문기업)에 근무하고 있다.

'알아두면 도움되는 졸업생의 취업과 진로 이야기'를 주제로 진행된 특강은 3학년 학생들을 대상으로 이뤄졌으며, 물류 직군의 이해, 현실적인 취업 전략, 필수 역량·자격증, 실무에 활용되는 프로그램 등 현장 경험을 중심으로 강의가 진행됐다.

특히 현직 실무자의 경험을 바탕으로 한 구체적인 조언이 이어지며 학생들의 높은 관심을 끌었다.

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박효상 교수는 "동문 선배의 특강은 재학생들에게 실질적인 취업 준비에 큰 도움이 된다"며 "동명대의 높은 양질의 취업률에도 크게 기여하고 있다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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