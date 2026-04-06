"낮을수록 높아지는 단지의 가치"…12%대 건폐율 갖춘 '동탄 파라곤 3차'

- 라인산업, 동탄2신도시 신주거문화타운 내 1,247가구 규모 대단지 공급

- 동간 거리 넓혀 프라이버시 보호 및 일조권 극대화… 친환경 공원형 단지 구현

최근 부동산 시장에서 낮은 건폐율을 갖춘 단지가수요자들의 높은 관심을 받고 있다. 건폐율이 낮을수록 동 간 거리가 넓어져 사생활 보호와 일조권 확보에 유리하고, 남는 대지 면적만큼 풍부한 조경과 커뮤니티 시설을 조성할 수 있어 주거 쾌적성이 크게 향상되기 때문이다.

이러한 가운데 라인산업이 경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 A58블록에 건폐율 12%대의 친환경 공원형 단지 '동탄 파라곤 3차'를 공급해 이목을 집중시키고 있다. 이 단지는 지하 2층~지상 최고 20층, 18개 동, 전용면적 82~108㎡의 총 1,247세대 규모로 조성된다.

'동탄 파라곤 3차'는 12%대의 낮은 건폐율을 적용해 지상 공간의 대부분을 다채로운 조경과 부대시설로 채운 '공원형 단지'로 조성된다. 넉넉한 동 간 거리를 확보해 세대 간 프라이버시를 보호하는 한편, 단지 곳곳에 산책로와 테마형 정원, 피트니스 센터, 실내 골프연습장, 탁구장 등을 배치해 입주민의 여유로운 여가 생활을 지원한다.

외부 조경뿐만 아니라 세대 내부 역시 쾌적성에 초점을 맞췄다. 채광과 통풍을 극대화한 3.5~4베이(Bay) 맞통풍 구조(일부 세대 제외)와 광폭 거실 등 수요자 선호도가 높은 혁신 설계를 도입해 실내외를 아우르는 고품격 주거 환경을 완성했다.

무엇보다 이러한 쾌적한 주거 환경을 세금 부담 없이 장기간 누릴 수 있다는 점이 큰 장점이다. '동탄 파라곤 3차'는 공공지원 민간임대주택으로, 입주민이 이사 걱정 없이 최장 10년까지 거주할 수 있다. 특히 최초 계약 시 분양전환을 확정받을 수 있으며, 거주하는 동안 취득세와 재산세 등이 부과되지 않고 주택 수 산정에서도 제외된다. 이에 따라 당장 주택을 매수하기 부담스럽거나 장기적인 관점에서 분양을 노리는 수요자들에게 최적의 대안으로 꼽힌다.

우수한 정주 여건도 돋보인다. 단지 인근에 올해 9월 개교 예정인 다올초등학교를 비롯해 화성신동중, 신동고 등 다수의 학교가 반경 1km 내에 밀집해 있어 안심 도보 통학권을 갖췄다. 또한, 동탄역(GTX-A·SRT)을 통해 서울 강남권 등으로 빠르게 이동할 수 있으며, 현재 활발히 추진 중인 용인 반도체 메가시티와 맞닿아 있어 직주근접 프리미엄까지 기대할 수 있다. 롯데백화점동탄점, 이마트트레이더스 등 대형 쇼핑·문화 시설을 비롯해 동탄2신도시의 완성된 인프라도 이용할 수 있다.

분양 관계자는 "건폐율이 10%대 초반에 불과한 단지는 지역 내에서도 희소성이 높아 주거 쾌적성을 중시하는 수요자들의 만족도가 높다"며 "동탄 파라곤 3차는 대단지 공원형 아파트의 프리미엄을 취득세 등 세금 부담 없이 10년간 누릴 수 있어 실수요자들의 문의가 크게 늘고 있다"고 전했다.

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한편, 동탄 파라곤 3차의 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 위치해 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



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