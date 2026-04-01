김종호 이사장, 유튜브 라이브로 임직원과 소통

기술보증기금이 1989년 4월1일 설립 이후 창립 37주년을 맞았다. 외환위기와 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 위기에서도 중소벤처기업의 성장을 뒷받침하며 정책금융기관의 한 축으로 성장해왔다.

기술보증기금 본점 전경. 기술보증기금 AD 원본보기 아이콘

김종호 기보 이사장은 창립기념사를 통해 "그간 기보는 연구개발, 사업화 지원을 위한 R&D 금융을 비롯해 녹색금융, M&A 보증 등 현장의 수요를 반영한 다양한 맞춤형 제도를 마련하고 안정적으로 정착시켜 왔다"며 "새로운 도전과 부단한 노력으로 기보의 발전을 이끌어 온 임직원 여러분께 감사드린다"고 말했다.

김 이사장은 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술금융 선도기관으로 한 단계 도약해야 한다고 강조했다. ▲중소벤처기업에 대한 기술혁신 지원 강화 ▲글로벌 기반의 미래 성장동력 확보 ▲공정성·청렴성을 바탕으로 한 국민 신뢰 확보 ▲수평적이고 유연한 조직문화 정착 등 지속가능한 성장 기반을 마련해 나갈 것을 당부했다.

이날 기보는 별도의 창립기념식 행사 대신 김종호 이사장이 참여하는 유튜브 라이브 방송으로 임직원 간 소통하는 시간을 마련한다. 지역 독립서점 후원과 도서 전시회를 통해 지역사회와 교감하며 상생의 의미를 되새긴다.

기보는 올해 5조4000억원의 신규보증을 포함해 총 30조1000억원 규모의 보증을 공급해 벤처·스타트업이 주도하는 기술선도 성장을 지원할 계획이다. 중소기업의 판매대금 조기 회수를 위한 중소기업팩토링 1000억원을 공급하고, 창업기업과 지역기업을 대상으로 보증연계투자 500억원을 지원하는 등 생산적 금융도 강화한다.

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아울러 기술탈취 예방과 피해구제를 위한 기술보호제도와 손해액 산정평가를 활성화하고, 기술혁신 및 기업승계형 M&A를 촉진해 벤처생태계의 지속 성장을 뒷받침해 나갈 예정이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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