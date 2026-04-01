부산시 통합채용 중 최대 규모… 다양한 직렬 선발·사회형평 채용도 확대

부산교통공사가 신입사원 256명을 채용하며 지역 최대 규모의 일자리 공급에 나선다.

부산교통공사는 1일 상반기 공개채용을 통해 총 256명을 선발한다고 전했다.

이는 부산시 공공기관 통합채용 전체 인원 404명 가운데 63.4%를 차지하는 규모로, 산하 공공기관 중 가장 큰 비중이다. 원서접수는 오는 4월 15일부터 21일까지 7일간 진행된다.

이번 채용은 9급 244명, 기능인재 5명, 공인노무사 1명, 상용직 6명 등으로 구성됐다. 특히 기능인재, 장애인, 국가유공자 등 20명을 별도 선발해 사회 형평 채용에서도 가장 큰 규모를 기록했다.

9급 채용은 공개경쟁 189명과 경력(제한)경쟁 55명으로 나뉘며, 운영·운전·토목·건축·기계·전기·신호·통신 등 전 직렬에서 고르게 선발이 이뤄진다. 공개경쟁 분야별로는 운영직 66명, 토목직 21명, 건축직 2명, 기계직 22명, 전기직 31명, 신호직 28명, 통신직 19명을 모집한다. 경력경쟁은 운영직 17명(장애인·보훈·전산 포함), 전기직 1명(장애인), 운전직 37명(2종 면허)을 선발한다.

기능인재는 기계·전기·통신 분야에서 총 5명을 뽑으며, 기술·기능계 고등학교 졸업 1년 이내 지원자에 한해 학교장 추천을 받아야 한다. 공인노무사는 자격 취득 후 직무개시 등록을 완료한 1명을 선발하고, 상용직은 조리원 5명과 원예수 1명을 채용한다.

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채용은 부산시 공공기관 통합채용 방식으로 진행돼 지원자는 1개 기관, 1개 분야에만 지원할 수 있으며 중복 지원은 제한된다. 필기시험은 5월 16일 실시되며, 이후 인성검사와 면접을 거쳐 6월 말 최종 합격자가 발표될 예정이다.

이병진 사장은 "이번 채용은 지역 최대 규모이자 다양한 직종을 아우르는 선발로 취업 준비생들에게 실질적인 기회가 될 것"이라며 "부산도시철도와 지역사회의 미래를 이끌 인재들의 많은 지원을 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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