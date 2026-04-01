다수 제약사에서 개발기획 및 사업개발 업무 수행

유유제약은 국내 주요 제약사에서 개발기획 및 사업개발(BD) 분야 역량을 쌓아온 류현기 개발본부장(상무)을 영입했다고 1일 밝혔다.

류현기 유유제약 개발본부장. 유유제약 AD 원본보기 아이콘

류 개발본부장은 성균관대학교 약학대학 및 동 대학원을 졸업했다. 광동제약, 경남제약, 한국팜비오를 거쳐 한화제약 개발본부장을 역임했다.

OTC, ETC 등 의약품을 비롯해 식품 및 음료 등 다양한 개발 업무를 진행한 바 있다. 개량신약 등 차별화된 신제품 개발 기획과 라이센싱 및 사업개발 등 해외 파트너와 업무 경험을 보유했다. 광동제약 재직 당시 다국적 제약사와의 백신 코프로모션을 주도하며 신사업 기반을 닦았다. 한화제약에서 고부가가치 개량신약 파이프라인 구축을 이끌었다.

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류 개발본부장은 "유유제약이 보유한 85년의 신뢰와 우수한 제조 인프라를 바탕으로 타나민·맥스마빌·유크리드의 명맥을 잇는 수익 중심의 차세대 개량신약 및 특화 제형 제품 개발에 전념하겠다"며 "유유제약만의 독보적인 기술적 장벽을 구축해 회사의 지속 가능한 성장을 견인하겠다"고 포부를 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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