춘천시, 민선형 직거래 모델 본격 가동

농가 소득·시민 만족 두 토끼 사냥

직거래로 가격 부담 낮추고 농가 소득 안정

주말 상설 운영·이동형 장터 병행

강원도 춘천시가 28일 삼악산 케이블카 임시주차장에서 '2026 춘천시 농부의 장터' 개장식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

육동한 시장이 28일 삼악산 케이블카 임시주차장에서 열린 농부의장터 개장식에서 인사말을 하고 있다. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

'농부의 장터'는 유통단계를 최소화한 직거래 방식으로 농가는 제값을 받고 시민은 합리적인 가격에 지역 농산물을 구매할 수 있도록 기획된 도심형 장터다. 직거래 장터를 통해 유통 단계를 줄여 시민의 장바구니 부담을 낮추고 농가 소득을 동시에 높이는 춘천만의 민생형 유통 모델로 발전시켜 나간다는 것이다.

지난해 처음 운영된 장터는 13차례 열려 약 1억5000만원의 매출을 기록하고 시민 만족도도 85%를 보이는 등 직거래 장터로서 가능성을 확인했다.

농부의장터 개장식이 28일 삼악산 케이블카 임시주차장에서 열린 가운데 개장 퍼포먼스를 하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

올해는 이날부터 11월 8일까지 매주 주말마다 삼악산 케이블카 임시주차장에서 장터를 정례 운영한다. 또 운영체계를 행정 주도에서 민간 주도로 전환하고 비영리법인 '춘천파머스마켓'을 중심으로, 보다 안정적이고 지속 가능한 운영 기반을 마련했다.

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대형 아파트 단지와 지역 행사 현장을 찾아가는 '이동형 장터'도 병행한다. 현재 약 50여 농가가 참여하고 있으며, 품목 다양화와 체험 프로그램 확대를 통해 시민 참여도를 높여 나갈 계획이다.

육동한 시장이 28일 삼악산 케이블카 임시주차장에서 열린 농부의장터 개장식에서 단체사진을 촬영하고 있다. 춘천시 제공 원본보기 아이콘

육동한 시장은 "농부의 장터를 지역 농업과 소비를 연결하는 생활밀착형 직거래 장터로 발전시켜 나갈 계획"이라며 "농업인의 안정적인 소득 창출과 지역경제 활성화를 위한 직거래 중심 유통 정책을 지속 추진하겠다"고 했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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