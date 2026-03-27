안성시, 호수관광도시 2호 ‘칠곡호수공원’ 개장

AI 기술 녹인 3·1운동 음악분수 ‘눈길’

총사업비 275억 투입…금광호수 잇는 호수관광벨트 결실

3·1운동 테마 음악분수 ‘기억의 빛’…역사와 첨단 기술의 만남

주민 참여형 사회적기업 육성 등 지속가능한 지역 상생 모델 구현

경기 안성시가 '호수관광도시' 조성의 두 번째 야심작인 '칠곡호수공원' 조성을 완료하고 지난 26일 개장식을 개최했다. 이번 사업은 시민들에게는 쾌적한 문화 공간을, 관광객에게는 차별화된 볼거리를 제공해 지역 경제에 활력을 불어넣을 것으로 기대를 모으고 있다.

안성시가 지난 26일 '호수관광도시' 조성의 두 번째 야심작인 '칠곡호수공원' 조성을 완료하고 개장식을 개최했다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

칠곡호수 개발사업은 지난해 준공된 금광호수에 이어 추진된 프로젝트로, 총 275억원의 사업비가 투입됐다. 토지매입비 105억원 외에도 170억원을 들여 호수공원, 음악분수, 데크쉼터, 보도교, 주차장 및 진입도로 등 탄탄한 기반 시설을 구축했다.

특히 눈길을 끄는 것은 국내 최초 '3·1운동'을 주제로 한 음악분수다. 이 콘텐츠는 지역의 대학생들이 직접 참여하고 최첨단 AI 기술을 활용해 연출함으로써, 역사적 의미를 보다 생생하게 전달한다. 또한 지역의 초등학생들이 그린 그림을 뮤직비디오 형식으로 음악분수에 연출해, 단순한 관람을 넘어 지역 공동체가 함께 만들어 가는 참여형 문화 콘텐츠로 완성도를 높였다.

안성시가 지난 26일 '호수관광도시' 조성의 두 번째 야심작인 '칠곡호수공원' 조성을 완료하고 개장식을 개최했다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

공원 내 주민 참여형 소득 공간에는 사회적기업 육성을 통해 지역 주민들이 주체가 되는 지속가능한 관광 모델이 구현될 예정이며, 안성팜랜드, 금광호수, 안성 3·1운동기념관 등 지역 관광자원과 연계해 방문객들의 체류시간을 늘리고 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

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음악분수 '기억의 빛'은 매주 월요일을 제외한 평일 저녁 8시, 주말 및 공휴일에는 저녁 8시와 9시 두 차례 운영된다. 다만, 우천이나 강풍 등 기상 상황에 따라 운영 시간은 유동적일 수 있다.

안성시가 지난 26일 '호수관광도시' 조성의 두 번째 야심작인 '칠곡호수공원' 조성을 완료하고 개장식을 개최했다. 안성시 제공 원본보기 아이콘

안성시 관계자는 "칠곡호수공원은 자연 경관에 지역의 역사적 가치를 더한 특별한 명소가 될 것"이라며 "당분간 임시개장 체제로 운영하며 이용객들의 불편사항을 꼼꼼히 점검·보완해 정식 개장 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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