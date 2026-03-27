생활맥주는 '2026 대한민국 주류대상'에서 무알콜 부문 대상 및 최고상, 맥주 크래프트 에일 부문 대상 등 3관왕의 영예를 안았다고 27일 밝혔다.

올해 행사에는 260개 업체가 총 1118개 브랜드를 출품해 종합 주류 품평회 가운데 역대 최대 규모를 기록했다. 특히 2026 대한민국 주류대상 중 올해 최고 맥주에 주어지는 베스트 오브 2026엔 부문별 단 4개 제품만이 선정되는 치열한 경합이 벌어진 가운데 논알콜 생활이 무알콜 부문 대상을 넘어 전체 449개 대상 브랜드 중 최고의 자리에 당당히 이름을 올렸다.

논알콜 생활은 알코올 도수 1% 미만의 무알코올 제품이면서도 수제맥주 특유의 풍부한 아로마향과 풍미를 완벽하게 살려낸 것이 특징이다. 탄산음료에 인공 향을 입히는 일반적인 논알코올 맥주 제조 방식과 달리 진짜 수제맥주와 동일한 발효 공정을 거친다는 점에서 확고한 차별성을 지닌다. 특수 효모를 활용한 제한 발효 공법을 통해 알코올 생성은 최소화하면서도 깊은 발효 풍미는 온전히 유지하는 고도의 양조 기술을 적용했다.

최근 산업통상자원부 주관 대통령 표창 수상으로 12년 업력을 인정받은 생활맥주는 기획부터 제조와 유통, 판매 전 과정을 직접 수행하는 집요한 전문성을 바탕으로 누적 판매량 5000만잔이라는 기록을 이어가고 있다.

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생활맥주 관계자는 "13년간 맥주의 본질에 집중해 온 결과가 역대 최대 규모의 주류대상에서 최고상인 베스트 오브 2026을 포함한 다관왕이라는 쾌거로 이어졌다"며 "진짜 발효 공정을 거쳐 완성된 논알콜 생활과 정통 에일의 맛을 살린 생활 밀맥을 통해 더 많은 분들이 수제맥주의 차별화된 미식을 경험하시길 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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