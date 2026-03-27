경기평택항만공사가 26일 해양 재난사고 대응훈련을 실시했다.

평택항만공사는 이날 제부마리나에서 봄철 해양레저 성수기를 앞두고 도민이 안심하고 즐길 수 있는 바닷길을 만들기 위해 합동 해양 재난사고 대응훈련을 진행했다고 27일 밝혔다.

평택해양경찰서 구조대, 화성소방서 구조대와 함께 진행된 이 날 대응훈련은 예기치 못한 해상 사고 발생에 대비해 관계기관 간 신속한 공조 체계를 점검하고 현장 대응 능력을 끌어올리기 위해 마련됐다.

경기평택항만공사가 유관기관과 합동으로 재난대응훈련을 마치고 사진촬영을 하고 있다. 경기평택항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 훈련은 ▲실전 인명구조 ▲응급처치 및 이송 ▲비상 보고체계 가동 ▲장비 고도화 등이다.

김금규 평택항만공사 사장 직무대행은 "해양레저 활동이 본격화되는 시점에 실시된 이번 훈련이 안전한 마리나 환경 조성의 든든한 밑거름이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 유관기관과 긴밀한 협력 기반을 다져 이용객들이 안심하고 즐길 수 있는 제부마리나를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

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제부마리나는 수상 176선석, 육상 124선석 등 총 300선석 규모를 갖춘 경기도 최대 규모의 마리나 시설로 2021년 6월 개장했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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