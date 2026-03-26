[속보]민주당 광주 동구 임택·서구 김이강·광산구 박병규 후보 확정

더불어민주당이 제9회 전국동시지방선거 광주 동구·서구·광산구청장 후보를 확정했다.

민주당 광주시당은 26일 국민참여경선(권리당원 50%·안심번호 선거인단 50%) 결과 동구청장 후보에 임택, 서구청장 후보에 김이강, 광산구청장 후보에 박병규 후보가 각각 선출됐다고 밝혔다.

동구와 광산구는 3인 경선으로 치러졌으며, 임택·박병규 후보는 각각 과반 득표로 결선 없이 최종 후보로 확정됐다. 서구는 2인 경선으로 진행돼 김이강 후보가 후보로 확정됐다.

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이번 경선은 지난 24일부터 26일까지 사흘간 권리당원 자동응답전화(ARS) 투표와 안심번호 선거인단 여론조사를 합산하는 방식으로 실시됐다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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