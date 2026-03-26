"산불, 단 한 건도 없게" … 박완수 경남지사, 공무원 6분의 1 비상대기 지시
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산불재난 국가위기경보 '경계' 격상 긴급조치
"단 한 건의 산불도 나지 않게 총력을 기울이자."
박완수 경남도지사가 산불재난 국가위기경보 단계가 '경계'로 격상됨에 따라 공무원 비상대기 조치 등을 긴급 지시하며 이같이 강조했다.
박 도지사는 26일 국가위기경보 '경계' 발령 직후 상황을 보고받고 가장 먼저 산불방지대책본부 비상근무를 강화했다.
또 소속 공무원과 직원의 6분의 1을 자택 또는 사무실에 비상대기하게 했다.
박완수 경남도지사. 경남도 제공
특히 시·군 전 공무원에게 담당 지역 지정을 지시하고, 주 2회 이상 현장 순찰과 감시 활동을 의무화했다.
청명, 한식 등의 절기에 따라 성묘를 하거나 산소를 돌보러 산에 오르는 이들이 늘 것을 고려해 산불 감시인력을 배치하고 순찰을 강화하라고도 했다.
아울러 산림 및 산림 인접 지역에서의 불놓기 허가 전면 중지, 불법소각과 논·밭두렁 태우기 등 산불 유발 행위에 대한 '무관용 원칙' 대응도 지시했다.
경남도 봄철 산불 예방 홍보 포스터. 경남도 제공원본보기 아이콘
박 도지사는 "경계 단계에서는 사전 예방이 무엇보다 중요하다"며 "전 공무원이 책임 구역을 맡아 산불 위험 요인을 선제적으로 차단하고, 단 한 건의 산불도 발생하지 않게 온힘을 다하라"고 말했다.
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도는 건조한 날씨와 강한 바람이 이어져 최근 산불 발생 위험이 매우 크다고 보고, 위험이 해소될 때까지 비상 대응 태세를 유지하며 상황을 관리할 계획이다.
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