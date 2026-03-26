국민성장펀드, AI 반도체 기업 리벨리온에 2500억 직접투자

'K-엔비디아' 육성 일환…AI 반도체 양산·차세대 개발에 투입

인공지능(AI) 반도체 팹리스(설계) 스타트업인 리벨리온이 국민성장펀드의 직접 투자 1호 기업으로 선정돼 총 2500억원을 지원받는다.

금융위원회는 26일 열린 국민성장펀드 기금운용심의위원회에서 이 같은 안건을 의결했다고 밝혔다.

이번 투자는 'K-엔비디아 육성' 프로젝트의 일환으로, 첨단전략산업기금이 리벨리온의 'AI 반도체(NPU) 양산 및 차세대 AI 반도체 개발 사업'에 자금을 투입하는 방식으로 진행된다.

리벨리온은 양산 및 개발 자금 확보를 위해 총 6000억원 규모의 자금 수요를 밝힌 바 있다. 이번에 국민성장펀드가 투입하는 2500억원은 상환전환우선주(RCPS) 매입 형태로 지원된다. 상환전환우선주는 일정 조건에서 투자금을 상환받을 수 있는 권리와 보통주로 전환할 수 있는 권리를 동시에 갖는 우선주로, 벤처투자에서 널리 활용되는 방식이다.

이번 지원 사업은 리벨리온이 지난해 8월 개발한 초대형 데이터센터용 AI 반도체 'Rebel100TM' 양산과 차세대 AI 반도체 개발을 포함한다. 리벨리온은 올해 7월 Rebel100TM 양산 확대를 목표로 하고 있다.

Rebel100TM은 메모리 대역폭 한계에서 발생하는 병목 현상을 해결하기 위해 차세대 메모리인 'HBM3E'를 탑재한 것이 특징이다. 고효율 연산장치와 레고 블록처럼 칩을 연결하는 첨단 칩렛 패키징 기술을 적용해 연산 처리량 및 전력 효율성 측면에서 우수하다.

이번 안건은 지난해 말 발표된 1차 메가 프로젝트 7건 중 하나로, 1월 '신안우이 해상풍력 발전사업', 2월 '울산 차세대 이차전지 소재공장 구축사업(이수스페셜티케미컬)' 및 '평택 5라인 AI 반도체 클러스터 구축사업(삼성전자)'에 이어 네 번째로 승인됐다. 특히 국민성장펀드의 직접 투자 사례로는 첫 번째다.

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금융위 관계자는 "기존 1차 메가프로젝트와 달리 이번 사업은 국민성장펀드가 직접 투자하는 만큼 기업의 기술적 불확실성을 함께 부담하고 벤처기업의 리스크를 분담하는 효과가 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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