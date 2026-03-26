부산의 역사적 자산과 글로벌 지역학의 날카로운 분석력이 만났다.

국립부경대학교 4단계 BK21사업 부산의 관문도시형 국제화를 위한 글로벌지역학 전문인력 교육연구단(단장 노용석·글로벌지역학과 교수)과 부산연구원 부산학연구센터(센터장 권태상)가 부산의 관문도시형 국제화와 부산학 연구 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

글로벌지역학BK교육연구단-부산연구원 부산학연구센터 업무협약.(교육연구단장 노용석 교수(오른쪽)와 권태상 센터장). 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 3월 23일 오후 국립부경대에서 협약을 맺고, 부산학·관문도시 부산 중심의 지역학 연구를 활성화하고, 글로벌지역학 전문인력 양성과 정책 연구 역량을 강화하는 데 협력하기로 했다.

협약에 따라 양 기관은 △부산학·지역학 관련 공동 연구·정책 연구 △부산의 관문도시형 국제화 관련 공동 교육 프로그램 개발·운영 △국제협력·도시 국제화 관련 정책 연구 △학술대회, 세미나, 포럼 등 공동 학술행사 개최 △연구자료·학술정보 교류 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

이번 협약은 지역 연구기관과 대학 간 협력 기반을 강화하고, 학문후속세대 양성과 지역 정책 연구의 연계를 강화하는 데 중요한 계기가 될 것으로 기대되고 있다.

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양 기관은 향후 상호 신뢰를 바탕으로 구체적인 협력 사업을 지속적으로 추진하고, 필요시 세부 협약을 체결해 협력 범위를 확대해 나갈 방침이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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